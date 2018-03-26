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На всякий случай: Глава МВФ предложила странам ЕС помочь фонду деньгами
26 марта 2018, 19:39 • 121 • В мире
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предложила создать "фонд дождливого дня" для еврозоны, чтобы помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предлагает странам ЕС создать так называемый "фонд дождливого дня", которым можно будет пользоваться в еврозоне. Таким образом, по версии Лагард, европейские страны должны "помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями".
Интересно, что свою просьбу Лагард озвучивает, говоря об "устойчивом и глобальном подъеме". Слова Лагард передает Reuters. Свою просьбу собрать дополнительные средства глава МВФ мотивирует "угрожающими ветрами".
Глава МВФ считает, что ЕС следует развивать модернизированный союз рынков капитала. Таким образом, удастся создать лучший банковский союз и вместе начать движение к максимальной фискальной интеграции. Наконец, по версии Лагард новый фонд "успокоит инвесторов".
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