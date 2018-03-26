На всякий случай: Глава МВФ предложила странам ЕС помочь фонду деньгами

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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предложила создать "фонд дождливого дня" для еврозоны, чтобы помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предлагает странам ЕС создать так называемый "фонд дождливого дня", которым можно будет пользоваться в еврозоне. Таким образом, по версии Лагард, европейские страны должны "помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями".

Интересно, что свою просьбу Лагард озвучивает, говоря об "устойчивом и глобальном подъеме". Слова Лагард передает Reuters. Свою просьбу собрать дополнительные средства глава МВФ мотивирует "угрожающими ветрами".

Подумайте о росте популизма и возгласах, призывающих к протекционизму, - говорит Лагард.

Глава МВФ считает, что ЕС следует развивать модернизированный союз рынков капитала. Таким образом, удастся создать лучший банковский союз и вместе начать движение к максимальной фискальной интеграции. Наконец, по версии Лагард новый фонд "успокоит инвесторов".