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На всякий случай: Глава МВФ предложила странам ЕС помочь фонду деньгами

26 марта 2018, 19:39  •  121 • В мире
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предложила создать "фонд дождливого дня" для еврозоны, чтобы помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предлагает странам ЕС создать так называемый "фонд дождливого дня", которым можно будет пользоваться в еврозоне. Таким образом, по версии Лагард, европейские страны должны "помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями".
Интересно, что свою просьбу Лагард озвучивает, говоря об "устойчивом и глобальном подъеме". Слова Лагард передает Reuters. Свою просьбу собрать дополнительные средства глава МВФ мотивирует "угрожающими ветрами".
Подумайте о росте популизма и возгласах, призывающих к протекционизму, - говорит Лагард.
Глава МВФ считает, что ЕС следует развивать модернизированный союз рынков капитала. Таким образом, удастся создать лучший банковский союз и вместе начать движение к максимальной фискальной интеграции. Наконец, по версии Лагард новый фонд "успокоит инвесторов".

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