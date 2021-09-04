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На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
04 сентября 2021, 18:05 • 324 • Украина
Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне.
В частности, как следует из опубликованного парламентарием документа, Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов. Политик в Telegram-канале отметил, что среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида».
По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
Украинское СМИ «Страна» назвало планы Зеленского по развитию космической отрасли «совсем фантастическими».
Зеленский первого сентября в ходе рабочего визита в США представил американским инвесторам план трансформации Украины, «направленный на привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику». Детали плана остались неизвестны.
Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
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