На встрече с Путиным Макрон заговорил по-русски

Встреча между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном началась с неожиданности. Так, французский лидер внезапно перешёл в разговоре со своим российским коллегой на русский язык.

При встрече на саммите G20 в Осаке Макрон крепко пожал Путину руку, тепло улыбнулся и произнёс: "Привет".

Во время беседы российский лидер пригласил французского коллегу, вслед за американским президентом Дональдом Трампом, на празднование 75-летия Победы.