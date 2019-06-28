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На встрече с Путиным Макрон заговорил по-русски
28 июня 2019, 20:39 • 83 • Политика
Французский президент Эммануэль Макрон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на G20 внезапно заговорил по-русски. При встрече он тепло улыбнулся и произнёс: "Привет".
Встреча между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном началась с неожиданности. Так, французский лидер внезапно перешёл в разговоре со своим российским коллегой на русский язык.
При встрече на саммите G20 в Осаке Макрон крепко пожал Путину руку, тепло улыбнулся и произнёс: "Привет".
Во время беседы российский лидер пригласил французского коллегу, вслед за американским президентом Дональдом Трампом, на празднование 75-летия Победы.
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