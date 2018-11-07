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На встрече с королем Испании Лавров повторил слова Путина о санкциях против Ирана
07 ноября 2018, 01:09 • 27 • Политика
Во время встречи с королем Испании Филиппом VI в Мадриде министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции США против Ирана нелегитимными и противоречащими решениям СБ ООН.
Сергей Лавров назвал односторонние американские санкции против Ирана абсолютно нелегитимными. При этом дипломат подчеркнул, что рассчитывает, что способы обхода экономических рестрикций против Тегерана будут найдены.
В любом случае, курс, взятый США по отношению к Ирану, можно охарактеризовать лишь резко негативно. Так, министр Лавров отметил, что политика ультиматумов и односторонних требований в XXI веке уже недопустима.
Примечательно, что свою позицию по данному вопросу Лавров озвучил во время встречи с королем Испании Филиппом VI. Произошло это во время рабочего визита министра в Мадрид.
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