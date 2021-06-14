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На встрече Байдена и Путина не обойдутся без третьих лиц - экс-шеф протокола Кремля

14 июня 2021, 18:35  •  83 • Политика
Руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачёва и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко считает, что сам факт встречи Путина и Байдена будет весьма прорывным.
Экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко считает, что саммит Путина и Байдена будет таким же важным, как и встреча Горбачёва с Рейганом в 1985 году.
Это связано со схожими отношениями Москвы и Вашингтона на данный момент.
"Это две очень зеркальные встречи [в 1985 и 2021 годах], если внимательно посмотреть. К 1985 году мы шесть лет не встречались на высшем уровне, последняя встреча была в Вене у Леонида Ильича Брежнева с Джимми Картером. Тоже отношения были о-го-го какие! Может быть, даже и пострашней, чем сейчас. Слава Богу, тогда не было интернета и не было "очень грамотных" "политологов", которые не знаю откуда взялись в последнее время", - заметил собеседник агентства.
Также Шевченко отметил, что всё же в Советском Союзе не было такой "информационной войны", как сегодня.
По его словам, "настрой был на то, что надо встречаться, надо в разговоре находить общие позиции", несмотря на очень сложные отношения между странами. "Империей зла мы были для американцев. Но не было такого раздувания на каждом шагу от каждого так называемого политолога", - подчеркнул экс-глава кремлёвского протокола.
Экс-шеф сказал, что ожидает от июньского саммита, чтобы главы стран услышали друг друга и наладили диалог, не допуская, чтобы мир стоял "на грани катастрофы".
Также Шевченко считает, что Путин и Байден будут общаться в присутствии переводчика даже за закрытыми дверями, чтобы ничьи слова не были поняты неправильно. К тому же такая традиция сложилась в Советском Союзе.
"Да, если будет прогулка, то спросить [на языке собеседника], как жена, как дети - это допустимый вариант", - сказал экс-шеф президентского протокола. Но на переговорах "интерпретация без переводчиков очень опасна", подчеркнул он. "Ведь мы не знаем, что заявит один, что заявит другой, а там всё записывается. И если даже какая-то ошибка, какая-то оговорка, всегда можно сказать: извините, перевод был неправильный", - пояснил Шевченко. Он добавил, что сейчас "мир меняется, теперь все знают язык, но только забывают о том, что у каждого языка есть свои тонкости".

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