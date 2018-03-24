На всех стратегических направлениях: в Минобороны сообщили о группировках носителей крылатых ракет

Россия создала группировки носителей крылатых ракет большой дальности на каждом стратегическом направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, развитие высокоточных средств поражения позволит перенести часть сдерживания в неядерную сферу. Ранее в Пентагоне заявили, что США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, в связи с чем Вашингтон продолжит полагаться на ядерную триаду.

Россия создала на всех стратегических направлениях группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — цитирует Герасимова РИА Новости.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды вооружений. Гиперзвуковая ракета авиационного базирования «Кинжал» уже прошла испытания и поступила в войска. Также были показаны планирующий крылатый блок «Авангард», новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ракета с ядерной силовой установкой и беспилотный подводный аппарат.

Впоследствии в Пентагоне признали, что не располагают средствами защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия, в связи с чем Вашингтон продолжит придерживаться ядерного сдерживания.

«Наш ответ заключался бы в наших силах (ядерного. — RT) сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу», — рассказал глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

По словам Герасимова, развитие высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания в неядерную сферу.

Россия будет развивать стратегические ядерные силы за счёт разработки современных ракетных комплексов с повышенными возможностями по преодолению ПРО, создания принципиально нового боевого оснащения, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других средств вооружённой борьбы, которые не имеют аналогов в мире, уточнил Герасимов.

Глава Генштаба подчеркнул, что благодаря совершенствованию структуры органов управления и внедрению новых технологий время подготовки к применению высокоточного оружия большой дальности сократилось в 1,5 раза.

Предполагается, что создание автоматизированной разведывательно-ударной системы позволит сократить время поражения целей в 2—2,5 раза. При этом точность поражения повысится в 1,5—2 раза, заявил Герасимов.

Роботы и космос

В будущем конфликты будут вестись с использованием робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, заявил начальник Генштаба. При этом в первую очередь может быть атакована система государственного управления противника, отметил Герасимов.

Говоря о прообразе «войны нового поколения», глава Генштаба подчеркнул, что специалисты относят к такого рода конфликтам военные действия в Сирии. Он пояснил, что особенностью ситуации в арабской республике являются «скрытые, безуликовые действия» государств-противников. При этом время подготовки и ведения операций сокращается.

«Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему. Повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия», — сказал Герасимов.

В январе 2018 года 13 беспилотников, запущенных террористами, атаковали базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Все они были сбиты ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комментируя инцидент, в Минобороны отметили, что «аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов».

«Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьёзное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне», — отмечал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Расширение масштабов использования БПЛА и затруднённость их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия, заявил Герасимов. Новые комплексы противодействия беспилотникам уже начали поступать в войска.

«Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах», — приводит слова Герасимова РИА Новости.

Поддержание диалога

Когда речь идёт о серьёзных конфликтах, таких как война в Сирии или напряжённость на Корейском полуострове, миру необходимо сотрудничество России и Соединённых Штатов. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существует сильная потребность в поддержании диалога между Вашингтоном и Москвой. Когда происходят серьёзные конфликты, как в Сирии, на Корейском полуострове, в других регионах мира, необходимо сотрудничество между Россией и Америкой. К сожалению, не все органы власти в Соединённых Штатах придерживаются такого мнения», — отметил он.

Однако, по словам Пескова, в конгрессе США есть силы, которые придерживаются противоположной точки зрения.

Reuters

«Не знаю, в какой степени баланс сил в Соединённых Штатах (и это не наше дело: мы не можем вмешиваться в такие вопросы и не имеем ни малейшего желания это делать), в какой степени существующий баланс сил может повлиять на будущее наших отношений. Но всё же мы учитываем наиболее значимые заявления президента Соединённых Штатов», — подчеркнул Песков.

В начале марта стало известно, что Пентагон ведёт работу в области гиперзвуковых технологий. Об этом, в частности, сообщал глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

«Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай», — цитирует Уокера пресс-служба Пентагона.

По его словам, разработкой гиперзвукового оружия занимаются управление Пентагона, ВВС, NASA, а также сухопутные силы и ВМС.