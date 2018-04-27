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На всех не хватает
27 апреля 2018, 17:39 • 137 • Карикатуры
В бундесвере жалуются на нехватку финансирования, которая может привести к срыву программы модернизации. Доверие солдат к немецкому правительству уже "опасно подорвано", рассказал подполковник Андре Вюстнер.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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