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На всех экранах – Путин. Белый дом опубликовал фото онлайн-саммита президентов

07 декабря 2021, 21:50  •  171 • Политика
В Белом доме спустя полчаса после завершения переговоров двух лидеров обнародовали кадры онлайн-саммита.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник, 7 декабря, онлайн-переговоры. Кадры приветствия лидеров ранее транслировались в прямом эфире, затем встреча была закрыта для прессы.
О деталях переговоров неизвестно ничего – Кремль сообщил, что информацию обнародуют позднее.
Со своей стороны Белый дом с заминкой опубликовал кадры с переговоров Путина и Байдена. На снимке видно, что американский лидер сидит за длинным столом. Также на встрече присутствуют ряд помощников. На экранах, расположенных на стенах, – изображение Путина.
В США обозначили ряд моментов, которые поднимались в рамках онлайн-саммита.
В частности, указали в Белом доме, речь шла про Украину и кибербезопасность. Байден дал понять Путину, что США и их союзники ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию на Украине. Также американский лидер призвал собеседника к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, уточнили в Вашингтоне.
Кроме того, говорится в релизе, лидеры обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности.

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