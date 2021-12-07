На всех экранах – Путин. Белый дом опубликовал фото онлайн-саммита президентов

В Белом доме спустя полчаса после завершения переговоров двух лидеров обнародовали кадры онлайн-саммита.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник, 7 декабря, онлайн-переговоры. Кадры приветствия лидеров ранее транслировались в прямом эфире, затем встреча была закрыта для прессы.

О деталях переговоров неизвестно ничего – Кремль сообщил, что информацию обнародуют позднее.

Со своей стороны Белый дом с заминкой опубликовал кадры с переговоров Путина и Байдена. На снимке видно, что американский лидер сидит за длинным столом. Также на встрече присутствуют ряд помощников. На экранах, расположенных на стенах, – изображение Путина.

В США обозначили ряд моментов, которые поднимались в рамках онлайн-саммита.

В частности, указали в Белом доме, речь шла про Украину и кибербезопасность. Байден дал понять Путину, что США и их союзники ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию на Украине. Также американский лидер призвал собеседника к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, уточнили в Вашингтоне.

Кроме того, говорится в релизе, лидеры обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности.