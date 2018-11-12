"На все готова!"

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Лондон готов строить "новые" отношения с Россией, об этом говорится в речи, с которой намерена выступить британский премьер-министр Тереза Мэй на банкете лорда-мэра Сити. По мнению кспертов, с помощью международной повестки политик хочет отвлечь британцев от внутренних проблем — миграции и разделения общественного мнения по Brexit.

© Виталий Подвицкий