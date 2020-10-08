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На время выборов МВД Украины собирается привлечь авиацию

08 октября 2020, 14:55  •  23 • Украина

Министерство внутренних дел будет привлекать авиацию во время местных выборов для реагирования на вызовы и угрозы в том случае, если будет недостаточно оперативных резервов. Для этого на место будут вылетать дополнительные силы.

Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии «Громадському радио».

«В каком-то отдаленном селе может быть существенная борьба за какого-то председателя ОТГ и каждого из них может быть своя группа поддержки, которые могут захотеть что-то спровоцировать. Поэтому надо быть готовыми в любой момент следить и при необходимости перебросить в самое отдаленное село, район или какую-то другую точку усиление», - пояснил спикер ведомства.

Еще одной причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Если на местах правоохранители будут болеть, туда будет вылетать подкрепление. При этом, дополнительных денег на это не выделяли, говорит спикер МВД. Шевченко утверждает, что обслуживать авиацию на этих выборах будут в пределах постоянной сметы ведомства.

Напомним, местные выборы на Украине состоятся 25 октября.

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