Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Франция готовится в новой волне погромов: 80 тысяч полицейских мобилизовали пере...
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
На американские компании Amazon, Apple, Netflix и YouTube подали жалобу из-за на...
У Венесуэлы всё будет хорошо: Президент Мадуро признался, что "побывал в бу...
Главная / В мире

На время шатдауна американским чиновникам предложили бесплатные билеты в театр и номера в отелях

19 января 2019, 06:39  •  45 • В мире
Чтобы поддержать американских чиновников, которые на время шатдауна лишились зарплаты, Метрополитен-опера решила предложить им бесплатные билеты на спектакли, а ассоциация отелей Нью-Йорка предложила бесплатные номера для отдыха
Частичная остановка правительства лишила большое число государственных служащих США зарплаты. Чтобы оказать поддержку, им предложили бесплатные билеты в театр или номера в нью-йоркских отелях.
К примеру, самая известная в Нью-Йорке сцена - Метрополитен-опера - предложила им бесплатные билеты на свои представления, который пройдут с 19 по 31 января. Как сообщается на сайте театра, любой служащий, пострадавший от последствий шатдауна, может получить два билета на репертуарные представления.
Не осталась в стороне и ассоциация отелей Нью-Йорка, которая объявила о том, что лишившиеся зарплаты служащие смогут остановится в бесплатных номерах нью-йорских отелей, если они приедут в город по своим личным делам, будь то проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.
Напомним, шатдаун в США привел к тому, что денежные выплаты не получили вовремя несколько сотен тысяч служащих. В случае если шатдаун сегодня не закончится, он окажется наиболее длительным в истории США, побив рекорд 1995-1996 годов. Между тем экономисты уже вовсю оценивают потери страны и её граждан от затянувшегося шатдауна и обещают Америке новые потрясения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

45
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 03:09
«Вашингтон решил наступить на те же грабли»: МИД России предостерёг США от перезапуска программы «звёздных войн»
19 января 2019, 03:24
"Планета просто расколется пополам": В Сети оценили, чем обернётся новая стратегия ПРО США
18 января 2019, 23:54
«Запрета точно не будет»: в Германии не планируют отказываться от поставок российского газа после 2050 года
Загрузка...
18 января 2019, 20:54
Что даст США новая стратегия по ПРО?
18 января 2019, 20:54
ВСУ продолжили нарушать "перемирие" новым обстрелом. Теперь – из танков
18 января 2019, 20:54
Четвёртый - неизвестен: Пентагон утаил полные данные о жертвах теракта в сирийском Манбидже
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
18 января 2019, 14:24
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.