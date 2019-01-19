На время шатдауна американским чиновникам предложили бесплатные билеты в театр и номера в отелях

Чтобы поддержать американских чиновников, которые на время шатдауна лишились зарплаты, Метрополитен-опера решила предложить им бесплатные билеты на спектакли, а ассоциация отелей Нью-Йорка предложила бесплатные номера для отдыха

Частичная остановка правительства лишила большое число государственных служащих США зарплаты. Чтобы оказать поддержку, им предложили бесплатные билеты в театр или номера в нью-йоркских отелях.

К примеру, самая известная в Нью-Йорке сцена - Метрополитен-опера - предложила им бесплатные билеты на свои представления, который пройдут с 19 по 31 января. Как сообщается на сайте театра, любой служащий, пострадавший от последствий шатдауна, может получить два билета на репертуарные представления.

Не осталась в стороне и ассоциация отелей Нью-Йорка, которая объявила о том, что лишившиеся зарплаты служащие смогут остановится в бесплатных номерах нью-йорских отелей, если они приедут в город по своим личным делам, будь то проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.

Напомним, шатдаун в США привел к тому, что денежные выплаты не получили вовремя несколько сотен тысяч служащих. В случае если шатдаун сегодня не закончится, он окажется наиболее длительным в истории США, побив рекорд 1995-1996 годов. Между тем экономисты уже вовсю оценивают потери страны и её граждан от затянувшегося шатдауна и обещают Америке новые потрясения.