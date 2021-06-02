На возмездной основе: Зачем России кормить международных иждивенцев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял в своём телеграм-канале исключительно важный вопрос – о неистребимой привычке номинально суверенных стран, прежде всего бывших советских республик и восточноевропейских партнёров по СЭВ и Варшавскому договору, продолжать жить за счёт России, предъявляя Москве и русским всевозможные финансовые претензии, требования "компенсаций". Правильный ответ на этот вопрос такой: Россия больше не должна покупать любовь, лояльность и верность. Политика – не собес.

Заявление председателя Государственной Думы выглядит как нельзя более актуальным на фоне дипломатической войны, которую некоторые страны Восточной Европы, прежде всего Чехия и страны Балтии, ведут против России. В том же ряду и несчастная Украина. Все эти страны не способны самостоятельно решить свои экономические и социальные проблемы после разрыва с Россией. Они хотели бы жить за счёт России, при этом демонстрируя абсолютную независимость. На деле, разумеется, получается, что независимость от России означает полную зависимость от Запада, то есть от НАТО и Евросоюза. Так что слова "прекращайте делать виновницей всех своих проблем Россию, начните с себя" – совершенно правильное обращение к бывшим вассалам. Остаётся вопрос о том, должна ли Россия впредь заводить себе вассальные государства, беспомощные без вливаний за наш счёт.

Условный рефлекс

Интересная получается, однако, картина – эти и некоторые другие страны, вроде Грузии и Польши например, стали совершенно сознательно, хотя и по глупости, сателлитами, мягко говоря, недоброжелателей России, но денег за "оккупацию", а то и якобы задержку в развитии требуют не у них, а по-прежнему у Москвы. И не только потому, что европейцы и американцы денег на прокорм своих третьесортных союзничков дают мало. А потому, что уж больно сладко им всем жилось (пожалуй, только поляки за последние четверть века стали жить лучше, чем при СССР, хотя и хуже – с поправкой на время, – чем в царской России), когда по счетам платили русские. Настолько сладко, что это вошло в привычку, стало своего рода условным рефлексом. Произносится слово – Россия, пусть даже сегодня и в плане поношения, а слюнки-то автоматически навёртываются на язык – и так и хочется облизнуться. Ну не могут они ничего с собой поделать – и всё тут! Хотя уже и пора бы по истечении тридцати лет.

Как делать не надо

Чтобы войти в положение наших бывших-будущих соотечественников, давайте вспомним, как это было и как не должно больше быть. "Преимущества социализма" в СССР, по замыслу его создателей, должны были обеспечиваться за счёт обескровливания России и русских. Их советская власть рассматривала как цемент для создания космополитического государства, которое, на что одно время сильно рассчитывали в Москве, должно охватить весь мир. Не было поэтому в слове СССР никакой географической привязки, ассоциации с Россией, а герб страны с процветавшими за счёт центра окраинами подозрительно напоминал герб Морской пехоты США с его фоном в виде земного шара.

Секрет этих "преимуществ" был до банальности прост: у одних брали, другим давали. Поэтому, как хорошо помнят немолодые люди, в СССР процветали Киев и Ташкент, Тбилиси и Кишинёв, а исторический центр Москвы и Ленинграда, за исключением основных магистралей, лежал, можно сказать, почти в руинах. Обе русские столицы росли за счёт безобразных типовых микрорайонов. Неочевидную для обывателя систему, при которой из каждых трёх заработанных русскими рублей один, по мало кому известной статистике, утекал на окраины, обеспечивая ситуацию, когда прибалты жили в три раза лучше русских, а грузины, в том числе за счёт теневой экономики, – в 6–7 раз, популярно объясняли тем, что русские слишком много пьют и вообще не умеют жить. На дотации в прибалтийских республиках, считавших, как и везде, кроме России, что их "грабят" и "объедают" русские, строились заводы, развивалось сельское хозяйство, существовали мощные пароходства, рыболовецкие флоты и киностудии – при "независимости" их уже либо нет, либо от них остались рожки да ножки. Да и население росло, а не разбегалось куда глаза глядят, как сейчас. Даже некогда могучая и богатая (за счёт включения в неё после революции промышленно развитой Новороссии), сопоставимая по своему экономическому потенциалу с ФРГ Украина больше получала, чем давала стране. Республиками-донорами, помимо России, были Белоруссия и (большую часть советского периода) Казахстан. Много давал в общую копилку за счёт нефтегазового сектора и Азербайджан, который и развивала, правда, вся страна. Остальные республики были в основном иждивенцами, самыми большими – Грузия, превратившаяся в России-СССР из выморочной, терзаемой мусульманскими соседями территории в цветущий сад и развитую экономику, и Армения. Они же и оказались в числе первых, кто засобирался из СССР (на армянском референдуме за "независимость" проголосовали 99%).

Короче, не только любовь, но даже лояльность купить изъятыми у русских материальными благами, естественно, не удалось. Даже наоборот. Когда богачи с советских окраин приезжали сорить деньгами в Москву и Питер ("сдачи не надо") и видели ту разруху, в которой они находились, низкий уровень жизни населения, то начинали задумываться – а частью того ли государства являются их республики и не будет ли им лучше с Европой или США? Была у этой печальной картины и оборотная сторона – и русские свою убогую жизнь, когда СССР закачался, защищать не стали.

Тем не менее хотя единой страны давно нет, привычка окраин жить за счёт "оккупировавшей" их России и, соответственно, обвинять её в своих проблемах осталась. Поэтому, например, Латвия, с радостью участвуя во всех антирусских акциях Запада, требует от России сохранить транзит для своих портов и железных дорог в ущерб российским, делающая русским одну гадость за другой Украина – "компенсаций" за "Северный поток - 2", а Грузия возмущена, что Россия не привела к ней на цепи её разбежавшиеся от грузинского шовинизма автономии. И при этом у всех одна и та же мечта – припеваючи жить за счёт России и быть от неё независимыми – с Западом ведь такое совсем не получается.

Как можно давать и оказаться в долгах

То же самое во многом относится к бывшим восточноевропейским соцстранам – ныне членам ЕС, пользу из чего для себя по ряду причин извлекла, пожалуй, только Польша, хотя и ей пришлось пожертвовать ради этого целыми отраслями экономики – судостроением, например. Это СССР, имея собственные верфи, покупал у Польши корабли, в том числе ныне действующие БДК проекта 775. Это "оккупант"-Москва сохранила чехам их развитую военную промышленность, которая конкурировала с советской, и вывела ныне зачахшую венгерскую автобусостроительную компанию "Икарус" в число крупнейших в Европе, закупая её автобусы вместо своих.

Примеры такого рода можно продолжить, но каков был финал: будучи щедрым донором своих восточноевропейских союзников, снабжая их всем необходимым, внимательно относясь к их нуждам и запросам, СССР оказался всем… должен. Этот долг возник в результате торговли в ущерб себе – товары и ресурсы вывозились из СССР по заниженной цене в обмен на "лояльность" по политическим, а не экономическим соображениям. С этой целью Москва сознательно и намеренно занижала стоимость своих поставок и завышала стоимость импорта из соцстран. В результате Россия расплатилась с образовавшимся по этой причине долгом лишь в 2017 году! Последний платёж в размере 125,2 миллиона долларов был перечислен 8 августа того года Боснии и Герцеговине как одному из правопреемников бывшей Югославии.

Но каков же был смысл аттракциона неслыханной щедрости? Может быть, действия России в ущерб себе и во благо бывших союзников удержали Польшу, Чехию, Болгарию и других от вступления в НАТО? От выдвижения постоянных претензий в адрес Москвы? От участия в регулярно предпринимаемых Западом антирусских акциях, некоторые из которых теми же чехами и инициируются? Конечно, нет.

А сколько десятков миллиардов долларов СССР вбухал в Африку! Разумеется, под лозунгами антиколониализма и борьбы с империализмом. Москва кредитовала в советское время развивающиеся страны более чем на 110 миллиардов долларов, и почти все они отказались возвращать заёмные суммы, ссылаясь на трудное финансовое положение и иные обстоятельства. Одной из немногих стран, которая полностью расплатилась с долгами, была Индия.

Глядя в будущее

Разумеется, оставаясь великой державой, Россия, хотя она и не печатает по примеру США деньги из воздуха, должна и обязана помогать другим странам, работать с их элитами. Но, как показывает пример прошлого, заниматься этим следует без иллюзий и только в том случае, когда это отвечает правильно понятым национальным интересам. Вложить в отношения с Белоруссией, членом Союзного государства, 500 миллионов долларов, чтобы не позволить Западу оторвать её от России, можно и нужно, обеспечив при этом, чтобы деньги пошли на дело. Помогать важным для внешней политики России странам вроде Сирии также необходимо. Там, где можно с помощью небольших инвестиций получить многое, в той же Африке например, на это тоже надо идти. Помочь русским на Украине защитить свой мир – более чем естественно.

Категорически нельзя делать другого – пытаться покупать чужую любовь и верность. Следует всегда помнить о том (и это наиглавнейший урок из советского прошлого), что самое главное (наряду с поддержанием обороноспособности) – это обеспечение развития России и процветания её населения. Это и залог внутренней крепости страны, и самый прочный фундамент для уважения в мире. Лучшая агитация за Россию на Украине, например, это не умные публикации с правильными рассуждениями, а интернет-впечатления, особенно в виде видео от пребывания украинцев в Москве и Санкт-Петербурге, проезде на русских поездах – с демонстрацией чистого белья, новеньких, удобных, комфортабельных купе со стерильным душем в вагоне.

Универсальное же правило таково: хотите денег – подчиняйтесь, и без разговорчиков в строю. Хотите быть с нами – будьте, но теперь уже без всяких привилегий и на наших условиях, без старых условных рефлексов. Запад, кстати, именно так и ставит вопрос, вот только за равных себе он – в отличие от России – никого не считает. Поэтому играть по русским правилам не может быть обидно. И чем скорее это будет осознано на евразийских просторах, тем лучше будет для страждущих. На этом позитиве позвольте поставить точку.