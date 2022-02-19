На войну в Белом доме ответили весёлым смехом. Правда, журналисты

Американские журналисты, судя по всему, сами не особенно верят в то, что говорит президент Джо Байден

Выступление Джо Байдена перед журналистами по ситуации вокруг Украины продолжает обрастать интересными деталями. Американский президент заверил, что Россия "в ближайшую неделю" нападёт на своего соседа и, в первую очередь, дойдёт до Киева.

Однако в это, похоже, не верят американские журналисты. Либо Украина их на самом деле и не интересует. На это обратил внимание в своём телеграм-канале политолог и журналист Камран Гасанов, опубликовавший запись из Белого дома, на которой слышно весёлый смех собравшихся на брифинг представителей прессы.

"Смех в Белом доме. В США либо не верят в войну, либо им плевать на Украину", - написал автор KamranLeaks.