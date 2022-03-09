На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть

Уничтожение анти-России в лице киевского режима – вопрос времени. Скорее всего, недолгого. Однако война на этом не закончится, потому что это война не между Россией и Украиной. Это война между Россией и США, развязанная Вашингтоном руками Киева ещё задолго до начала русской военной спецоперации на Украине. Эта война была задумана для уничтожения России. Но 24 февраля для Штатов, как говорят за океаном, "something went wrong" – "что-то пошло не так". Кроме важнейших задач послевоенной денацификации и демилитаризации Украины, которые заслуживают отдельного разговора, перед Россией уже сейчас стоит важнейший вопрос: чего ждать от США и как с ними договариваться после того, как над Киевом будут водружены русские флаги?

Старый миропорядок умер

Слом старого миропорядка – уже свершившийся факт. Слом международной системы отношений, которая формировалась после Второй мировой войны, состоялся. И не с началом русской военной спецоперации на Украине. Он состоялся значительно раньше, как минимум ещё со времён войны США во Вьетнаме. Потом было ещё много чего: американское вторжение в Ирак и Афганистан, уничтожение Ливии и попытки уничтожения Сирии, бомбардировки НАТО бывшей Югославии и её расчленение на лоскутные куски, провоцирование мятежа и госпереворот на Украине в 2014 году и формирование Штатами на этой территории фантомного антирусского государства в качестве плацдарма для разрушения России. Одним словом, последние как минимум 30 лет США не придерживаются ни человеческой морали, ни норм международного права. Но главнейшей геополитической задачей США (точнее, захватившей власть в США ультралиберальной глобалистской элиты) является ликвидация России как геополитического культурно-духовного явления. Это экзистенциальная задача США № 1.

И потому в полный рост встаёт вопрос: какой смысл нам в условиях, когда Россия и весь мир уже давно сидят на руинах системы международных отношений, участвовать в этом фарсе, навязанном миру, подчёркиваю, именно Вашингтоном? Международное право в его нынешних формулировках и конфигурациях умерло, оно убито американцами, которые при этом требуют от других его соблюдения. Россия должна была и начала действовать, руководствуясь исключительно своими интересами и своим пониманием правды, исключительно самостоятельно, без оглядки на разрушенные американцами нормы международного права. Было бы глубоким заблуждением, наивностью и – в нынешних условиях, когда Россию хотят просто ликвидировать, – глупостью, граничащей с преступлением, продолжать действовать с оглядкой на недействующие международные нормы. Нам в подворотне режут горло, а мы зовём адвоката? Абсурд.

Чего ждать от США?

Исходя из того, что Россия – экзистенциальный враг ультралиберальной элиты, – эта самая элита в лице руководства США никогда не откажется от цели уничтожить нас. Только через достижение этой цели США, как они полагают, могут установить своё глобальное финансово-экономическое и военное господство, которое многими, даже союзниками США, сейчас поставлено под сомнение. Думается, что лучшим выходом для США было бы спровоцировать войну в Европе, но без физического участия США. Цель – разрушение России и одновременно Европы, и в частности экономики Евросоюза, как одного из основных экономических конкурентов США. Весьма явно просматривается попытка Вашингтона повторить историю Второй мировой войны, в ходе которой была разрушена практически вся Европа и на которой взлетела экономика Штатов. Именно после Второй мировой войны США обрели мировую гегемонию, подчинив себе через НАТО под лозунгами о "советской угрозе" всю Западную Европу.

Возникает вопрос: как на это посмотрят союзники США в Европе? Население, естественно, против. Но кто же его спрашивает? Есть такая субстанция, которая называется "евробюрократия", плюс купленные на корню или скомпрометировавшие себя самыми мерзкими вещами и преступлениями лидеры большинства стран Европы, которые послушно выполнят любое указание вашингтонского обкома. США не заботятся о своих союзниках в Европе. Они призывают остановить "Северный поток – 2": это забота о тепле в доме европейца или о его достатке? Для чего в своё время в НАТО приняли Польшу, страны Балтии, Румынию, Венгрию, Болгарию? Для того, чтобы их руками травмировать Россию и угрожать ей. Никакой другой цели. Эти страны – расходный материал для США. Не более ценный, чем Украина.

Вступится ли за них Вашингтон в случае их втягивания в украинский конфликт? Можно уверенно предположить, что нет. США забудут про 5-ю статью учредительной хартии НАТО, которая предусматривает коллективное участие в защите одного из членов альянса, если он подвергнется нападению. США не вступятся так же, как они не вступились за Украину, хотя это подразумевалось Киевом. Это дало президенту Зеленскому повод нахамить американцам и НАТО, мол, они бросили Украину и потому, мол, гибель украинцев теперь будет и на их совести. Незавидная участь Зеленского и его режима будут уроком всем, кто ищет в США покровителя и защитника. Задача США – не защищать Европу, а при удобном случае сжечь её и на европейских руинах заняться восстановлением своей пошатнувшейся гегемонии.

Ляхи никому не помогут

В этой связи вырисовываются ближайшие перспективы политики США в отношении своих восточноевропейских партнёров. Вашингтон будет разжигать русофобские настроения прежде всего в Польше, подталкивая Варшаву к прямому участию в украинском конфликте. И все разговоры о том, что американцы, опасаясь начала войны между НАТО и Россией, остановили поляков – просто блеф. Американцы выжидают. Похоже, только дело времени, когда Польша объявит о решении предоставить свои аэродромы и свою авиатехнику для нанесения ударов по русским войскам на Украине. Это, скорее всего, может случиться после окончательного падения киевского режима и при наличии некоего украинского "правительства в изгнании", которое от "имени украинского народа" будет призывать к войне против России.

Думается, что, видя именно такую перспективу, президент Путин сказал, что если кто-то попытается участвовать в создании беспилотной зоны над Украиной, то Россия будет рассматривать это как участие в военном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. "Мы в ту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта, и нам всё равно, какими там членами они являются", - сказал Путин. Таким образом, если поляки и захотят что-то "замутить" против России, они всё равно никому не помогут. Не успеют. Но опасность втягивания Польши в конфликт, что в любом случае осложнит ситуацию, всё равно сохраняется.

Насколько серьёзно в Европе воспринято это предупреждение Путина, трудно сказать. Но совершенно точно, на Вашингтон это не подействовало. Он невосприимчив к такого рода сигналам. Ведь Штаты не услышали нашего предупреждения ещё до 24 февраля, когда Россия говорила, что если США и НАТО не прислушаются к её требованиям предоставить нам письменные гарантии безопасности, то Россия предпримет военно-технические меры для обеспечения таковых. Теперь всем ясно, что одна из этих военно-технических мер – наша спецоперация на Украине. И, вероятно, этим наши военно-технические меры не исчерпываются.

Стоит вспомнить и соседнюю с Украиной Венгрию. Правительство премьера Виктора Орбана отнюдь не скрывает своего правильного, с нашей точки зрения, понимания действий России на Украине, сопротивляется принятию санкций против России и призывает ЕС не останавливать сотрудничества с Москвой в энергетической области. Совершенно понятно, что Вашингтон и Брюссель рассматривают официальный Будапешт в лице Орбана как "пятую колонну" в своих рядах. В апреле в Венгрии должны состояться парламентские выборы. К власти рвётся поддерживаемый Вашингтоном и Брюсселем блок оппозиционных партий, которые в кои-то веки объединились (видимо, не без совета из-за океана) для свержения Орбана и его консервативно-патриотической партии "Фидес". Если это случится, то вопрос втягивания Венгрии в конфликт тоже станет делом времени. Но каков будет исход избирательной кампании в Венгрии, пока трудно сказать.

Промежуточные итоги

За рамками анализа текущих событий и прогноза на будущее всегда остаётся непредвиденное и мелкие детали, которые сегодня кажутся незначительными, но к определённому моменту могут оказать решающее воздействие на ситуацию. Тем не менее попробуем подвести промежуточные итоги и сделать некие прогнозы.

Во-первых, в целях гарантии безопасности России, ради чего мы всё и затеяли, после завершения нашей спецоперации на Украине не должно остаться никакой армии, кроме русской. А государственная форма дальнейшего существования Украины должна рассматриваться в секторе между полным воссоединением Украины с Россией, с одной стороны, и вхождением Украины в состав Союзного государства на тех же основаниях, как и Белоруссия, – с другой. Такая цель может быть обеспечена при условии полного разгрома или капитуляции ВСУ и вооружённых формирований нацистов. Это означает, что Россия сегодня не остановится на полпути и доведёт дело до логического конца.

Второе. Это не остановит американцев в их параноидальном желании уничтожить нас. Они будут искать ответные действия, спектр которых может быть очень широким. США, как сказано выше, могут спровоцировать Польшу и, возможно, другие восточноевропейские страны – члены НАТО на участие в конфликте. Сейчас трудно предсказать, в какой степени руководство этих стран, прежде всего Польши, готово броситься в огонь войны с Россией, даже если США посулят им гарантированную защиту. Но это вполне вероятно, так как сила давления США многократно выше силы сопротивления их вассалов. Кроме того, нельзя исключать таких случайностей, как не санкционированное властями восточноевропейских стран использование их воздушного пространства и аэродромов некими авантюристами (впрочем, авантюристами ли?) в качестве провокации, нацеленной на распространение конфликта на территорию Западной Европы. Нам надо быть готовыми к ответу, не опасаясь, что втянется весь блок НАТО. С огромной долей уверенности можно утверждать, что США и западноевропейские страны воевать не будут. И потому мы ответим так, что поляки или кто-то другой даже не успеют испугаться. Есть вероятность, что на этом конфликт – временно – будет исчерпан. И Россия займётся денацификацией Украины, что равноценно государственному строительству.

Третье. Нельзя исключать, что США предпримут асимметричную атаку на другом направлении, как это уже было в Казахстане (кто не понял: там били не по Казахстану, а по России). Например, США могут задействовать Эрдогана и в обмен на крупные посулы (отдать Турции Крым) принудить его к закрытию для России черноморских проливов, что является очень чувствительным вопросом для России. В случае такого демарша Турции конфликт распространится на Турцию и акваторию Чёрного и Средиземного морей. И возникнет вероятность применения нами уже такой формы войны, которая сейчас неприемлема для нас на Украине, где наши военнослужащие берегут жизни мирных граждан. Россия может тоже действовать асимметрично и привести в действие свои рычаги в Латинской Америке, чтобы напомнить американцам их ночные кошмары времён Карибского кризиса. Имеются и другие варианты русского ответа.

Четвёртое. Если США и их союзники будут упорствовать в том, чтобы причинить России непоправимый экономический ущерб, Россия может в ответ полностью остановить свой экспорт энергоносителей (25 % всех мировых поставок газа и 22 % всех поставок нефти принадлежат России, а Европа на 40 % зависит от русского газа) и сельскохозяйственных удобрений (мы поставляем на мировой рынок треть всего объёма удобрений) в Европу и США. Это приведёт к полному коллапсу промышленного производства на Западе, к невероятным социальным трудностям и острой нехватке продовольствия в Европе. На войне как на войне.

Но что мы наблюдаем уже сейчас? Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявляет, что Болгария может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за зависимости страны от наших поставок. Венгрия, как сказано выше, тоже против прекращения поставок газа из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит, что "Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций, поскольку в настоящее время нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности". Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно поменял тональность и призвал "всегда уважать Россию как страну и российский народ". Мы видим непоправимый раскол в "североатлантическом единстве".

Пятое. Поскольку европейцы не готовы к такому повороту событий, это может подвигнуть их к тому, чтобы дать "полный назад", то есть вернуться к восстановлению экономических и политических отношений с Россией вне зависимости от ситуации на Украине. Если уже сейчас меняется риторика большинства европейцев, то что будет дальше? Вероятно, скорость окончательного разворота Европы в обратную сторону будет соответствовать скорости русских военных и политических успехов на Украине и скорости роста цен в Европе на электроэнергию, топливо и товары первой необходимости. Но это не означает, что США прекратят стравливать Европу и Россию в расчёте спровоцировать между ними полномасштабную войну ради разрушения и России, и Европы, о чём мы говорили выше.

С кем правда, с тем и Бог

Это прогнозы. Единственное, что можно сказать точно (в случае удержания мира от ядерной войны), так это то, что кроме США есть много мощных государств – Китай, Индия, ряд экономически сильных стран Латинской Америки, – которые нас поддерживают и готовы оказать помощь практически по всем экономическим направлениям, по которым мы зависели от США и Европы. Не говоря уже о политической и моральной поддержке небольших государств по всему миру. Нас поддерживают потому, что Россия и её лидер президент Путин встали в авангарде мировой борьбы против политического и экономического господства США, замешанного на лжи, лицемерии и отсутствии морали. Россия противостоит глобалистской либеральной элите, которая принуждает народы всех стран принять за норму юридически узаконенные коллективным Западом безумные половые извращения, которые противоречат Божественному замыслу о человеке и ведут к гибели человечества. Это главный водораздел между нами и ними.

Квинтэссенцией того, что думают люди по всему миру, стал массовый марш в поддержку России, который прошёл сербской столице Белграде несколько дней назад. Одна из балканских региональных газет Slobodna Bosna выделяет самую суть того, что думают люди по всему миру: "Россия освобождает весь мир от угрозы НАТО" и "Путин показал, кто самый сильный и храбрый государственный деятель в мире". На нас смотрит весь мир, нам нельзя останавливаться на полпути.

Кроме того, санкции против России открывают для нас новые возможности. Может, мы, наконец, встанем на рельсы, которые приведут нас к полному самообеспечению всем необходимым. У нас есть все ресурсы – огромная территория, природные богатства, пока ещё не убитые либералами наука, образование и медицина, наши армия и флот, наш многонациональный народ. И, главное, с нами Бог. Потому что правда на нашей стороне. А чего нам бояться, если с нами Бог?