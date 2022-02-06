|
На войне как на войне: Германия испугалась России и лишилась игрока
06 февраля 2022, 15:55 • 69 • Политика
Западные страны уступают России в честной идейной борьбе за умы и сердца людей. Но проигрывать они очень не любят, как и соблюдать в таких случаях правила игры, некогда заведённые ими самими. Отсюда и возникают проблемы для RT, Царьграда, других русских СМИ, которые Запад пытается душить запретами, цифровой цензурой, дискриминацией. Чтобы затем лицемерно возмущаться, когда пострадавшие прибегают к давно назревшим ответным мерам. Удивляться тут нечему – на войне как на войне, и хорошо, что пока только на информационной.
Что такое "свободные" немецкие СМИ и почему в Германии ополчились против RT DE, что вынудило Москву принять ответные меры, наглядно показали события в этой стране, случившиеся в ночь на 1 января 2016 года. Массовые изнасилования и грабежи запущенными в ФРГ мигрантами во многих немецких – и не только – городах стали известны широкому миру и самим немцам благодаря… одному мужественному человеку, а вовсе не "свободным" западным СМИ.
Эта скоординированная в масштабах Европы акция со стороны "просителей убежища" не случайно называется "событиями в Кёльне". Потому что именно там работал швейцаром в одном из отелей активный в социальных сетях хорватский кикбоксер Иван Юрчевич. Этот герой своими кулаками спас от изнасилований пьяными арабами и африканцами десятки женщин, пытавшихся спрятаться в гостинице и просивших у него защиты, потому что силу насильники и грабители уважали.
А вот во Франкфурте-на-Майне, например, где в ту "ночь изнасилований" (лишь в Кёльне по "горячим следам" в полицию поступило 454 заявления жертв только на этот счёт и ещё 600 – о кражах и грабежах) творилось то же самое, такого героя не нашлось. "Свободные" немецкие СМИ вроде "Кёлнер штадт-анцайгер", "Франкфуртер альгемайне цайтунг", "Франкфуртер рундшау" в своих родных городах по указке властей ничего не заметили. Полиции также заткнули рот. Однако благодаря соцсетям о событиях в Кёльне с живыми описаниями Юрчевича узнали его друзья в США, и об этом через несколько дней стала писать американская пресса.
Лишь после этого, почти через неделю после событий – и только применительно к Кёльну из-за наличия в нём яркого и ставшего уже известным в том числе в Германии их участника и свидетеля, – о них нехотя стала писать немецкая пресса. Скандал, суженный до одного города, раскрутился лишь в десятых числах января…
Ну и скажите теперь, зачем немецким властям RT DE, разрушающая монополию на сокрытие правды и враньё с возможностями куда большими, чем у хорватского блогера-боксёра, когда немцы и другие западные люди просто истосковались по объективной информации? Когда русская пресса сообщила об изнасиловании 11 января 2016 года мигрантами лишь одной девочки – русской немки – в Берлине ("дело Лизы"), это вызвало международный скандал и обвинения в "русской дезинформации", на которые пришлось давать отповедь главе МИД России Сергею Лаврову. Но, естественно, главным врагом среди русских СМИ с выходом на десятки миллионов истосковавшихся по правде людей является RT, которой и пытаются заткнуть на Западе рот. И не только в Германии.
Почему в Германии уничтожают русское?
Самым ярким примером этого в данный момент является Германия. 1 февраля Комиссия по допуску и надзору медиарегулятора МАВВ запретила распространение телепрограмм RT DE в стране через спутник, интернет и мобильные платформы, поскольку компания действует-де без разрешения, которое не было запрошено и не выдано. Это ложь. По словам заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, "RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе – ни в Европе, ни где-либо ещё". Она лишь "производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы".
И данная лицензия, подчеркнула Белкина, "была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". Теперь его вещание будет продолжено из Москвы, хотя немецкая сторона нагло заявляет, что RT… не имеет права апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала позицию немецкого медиарегулятора "полной чушью" – "это как если бы Роскомнадзор запретил "Немецкой волне" вещание на их собственном сайте". Вещание RT DE стартовало в Германии лишь 16 декабря 2021 года, и вот уже запрет, причём проблемы у телеканала, созданные немецкими властями, начались уже на следующий день после начала его работы. Круглосуточный эфирный канал на немецком языке транслировал новости, ток-шоу и документальные фильмы.
Для немцев это был как глоток свежего воздуха. Недолгая история RT в Германии началась в 2014 году, когда там появилось интернет-издание на немецком языке RT auf Deutsch. Оно возникло после того, как свыше 30 тысяч местных пользователей обратились к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву с просьбой открыть канал RT на немецком языке, поскольку "немецкие СМИ в ключевых внешнеполитических вопросах безопасности занимают только одну определённую позицию и не дают полной картины". И как же мягко это ещё было сказано! Сайт имел громадный успех. Уже через три года его аудитория составляла почти 10 миллионов человек.
Согласно исследованию Мюнхенского технического университета, в июне 2017 года RT auf Deutsch вышел на первое место среди немецких СМИ по популярности в Facebook (5,4 млн отметок "мне нравится", 696 тысяч комментариев). В октябре 2017 года RT Deutsch был на 11-м месте по популярности в соцсетях среди немецких СМИ. Так в немецком пропагандистском поле образовалась, с точки зрения его операторов, огромная "чёрная дыра", которая мешала властям дурить и обманывать народ. И это была также реальная конкуренция для немецких СМИ, которые были ещё и финансово заинтересованы в расправе и с сайтом, и с появившимся недавно эфирным телеканалом. Потому что уставшая от многочисленных табу и вранья немецкая аудитория начала от них уходить. На Западе любят поговорить о свободе, демократии и законе, но, когда начинают на этом поле проигрывать своим конкурентам, не колеблясь приступают к репрессиям.
Русский ответ
Москва долго терпела, как власти Германии душили опасные для них русские СМИ, но 3 февраля, после того как RT DE "заткнули" в Германии, была вынуждена прибегнуть к ответным мерам. МИД России объявил о прекращении вещания в стране телерадиокомпании "Немецкая волна" (DW). Это зеркальное решение предусматривает:
И это лишь первый этап наказания за блокировку RT DE. Власти России и её журналистское сообщество долго и официально просили немцев, в том числе новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок в ходе недавнего визита в Москву (имеется, в частности, официальное обращение Союза журналистов России с просьбой прекратить травлю RT), не доводить дело до этого логического конца. Но всё тщетно.
Переговоры Сергея Лаврова с Анналеной Бербок в Москве по поводу RT DE не увенчались успехом. Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press
Чем занимаются DW и другие немецкие СМИ?
Берлин лицемерно заявляет, что якобы не причастен к репрессиям против RT, но вынужден подчиниться мнению "независимого" медиарегулятора. Это совершенно бессовестная ложь. У Москвы есть все доказательства, что за этим стоят власти ФРГ, которые давили также на другие страны (Люксембург, Сербия), чтобы помешать деятельности RT DE. Представители немецкого политикума и журналистское начальство утверждают, что RT – это якобы пропаганда на деньги России, а DW – чудесное белое и пушистое СМИ, которое просто нельзя ставить с "путинскими пропагандистами" на одну доску.
Между тем объективная информация такова, что DW официально считается в ФРГ "государственным учреждением", финансируется из государственного бюджета, имеет в своём совете директоров госчиновников и занимается, по собственному заявлению, продвижением "германской точки зрения на текущие мировые события". То есть пропагандой. МИД России ещё в 2018 году обвинял DW в "платном продвижении оскорбительных материалов о России" и призывал Совфед, Госдуму и Роскомнадзор "обратить внимание и дать оценку пропагандистской деятельности Deutsche Welle".
В том же году член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов предупреждал, что комиссия обратится в контрольные органы с предложением о проведении проверки деятельности DW на предмет соответствия законодательству России, и в случае нарушений её лицензия на вещание в стране может быть отозвана. Что ж, лучше поздно, чем никогда.
Мой собственный шестилетний опыт журналистской работы в Германии свидетельствует о том, что никакой свободы СМИ там не существует. Основные телеканалы – государственные, хотя маскируются под "общественные". Консервативных газет и журналов в этой стране нет вообще. Они либо либеральные, либо ультралиберальные, либо проамериканские, либо яро проамериканские. Никакой палитры мнений там нет. Россия подаётся практически всегда негативно. Ещё во времена, когда отношения ФРГ с Россией не испортились, за словом "Путин" обычно следовал глагол "угрожает", за словом "Газпром" – тоже.
Немецкие журналисты имеют фактически статус государственных пропагандистов, проводников господствующей идеологии и хорошо за это оплачиваются. Одну известную издающуюся в Мюнхене газету не случайно прозвали в ФРГ за глаза "Альпийской Правдой". Региональные и местные газеты освещают события в мире, помещая материалы агентства ДПА. Это "общество с ограниченной ответственностью" является фактически государственным. Свобода в СМИ имитируется.
За неё выдаются, во-первых, вульгарные статьи и фотографии в таблоиде "Бильд". Во-вторых, участие этого и других СМИ в подковёрных играх и интригах немецкой власти по дискредитации вышедших из фавора немецких же чиновников и политиков, которые смело обвиняются в какой-то смешной коррупции, а затем устраняются. В-третьих, публикации "сливов" западных спецслужб, всяческих "независимых расследований", часто направленных против России. Вот в это специфическое информационно-дезинформационное "царство" и вторглось RT, став в нём лучом света, совершенно нежелательным.
Лицемерие и цинизм
Это показывает и откровенно враждебная реакция в Германии на ответные действия России. Генеральный директор DW Петер Лимбург делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что вынужденные меры Москвы против его официоза "не поддаются пониманию" и являются "чрезмерной реакцией". Настроен он, впрочем, решительно:
Германский союз журналистов (DJV) не нашёл ничего лучшего, как призвать президента России Владимира Путина "немедленно отменить" ответные меры против DW, после чего следует перл: "Нет никакого оправдания этим радикальным мерам цензуры". Это, по словам председателя DJW Франка Юбералля, – "дешёвая реакция" на закрытие RT DE в Германии. А дальше следует ещё один перл:
Но уже следующая фраза, в которой от Берлина потребовали наказать Россию за зеркальный ответ, это утверждение опровергает: "Правительство ФРГ несёт ответственность за Deutsche Welle и её сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве". "Ответственность" властей за "независимую и критическую журналистику"! Ха-ха-ха.
В том же духе высказались в распространённом 3 февраля совместном заявлении руководитель (первого) телеканала АРД Патрисия Шлезингер, директор (второго) телеканала ЦДФ Томас Беллут и директор "Немецкого радио" Штефан Рауэ. Эти конкуренты RT, дескать, "крайне обеспокоены" судьбой DW в России, оказанием "политического давления", которым "радикально ограничивается свободное, независимое освещение событий" и которое превращает "свободу прессы в козырную карту". "Мы вместе выступаем за свободу выражения мнений и освещения событий и будем продолжать это делать", – указывается в документе.
"Массированной атакой на свободу СМИ и актом произвола" назвал действия России в отношении DW премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст. Этот деятель возник потому, что в его федеральной земле находится штаб-квартира DW. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот назвала ответные действия России "абсолютно неприемлемыми". Представитель МИД ФРГ Кристиан Мир – "серьёзным ударом по свободе информации и плюрализма СМИ". Немецкие политики также осудили Москву. Так, например, новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил: "В последние годы мы узнали Russia Today как СМИ, которое больше является орудием пропаганды, чем свободной и независимой телерадиокомпанией".
"Это не наш выбор"
На фоне этих полностью лживых и лицемерных заявлений комментарии русских официальных лиц выглядят верхом благородства и эталоном правды.
– заявил 3 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём посте в телеграмм-канале в тот же день высказал мнение, что решение МИД – "это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей по ущемлению свободы слова".
Эта позиция вполне разделяется и в русском журналистском сообществе: коллег жалко, но… "Как журналист, я очень не люблю, когда кого-нибудь закрывают. Мне очень не нравится, когда не дают работать журналистам, выполнять свои профессиональные обязанности, – заявил Царьграду политический обозреватель RT Александр Гурнов. – Поскольку мне очень часто приходилось самому с этим в жизни сталкиваться. И моей телекомпании приходилось с этим сталкиваться. Russia Today с этим сталкивается постоянно в разных странах. Начиная от освещения выборной ситуации во Франции и кончая объявлением иностранным агентом в Америке.
Ну и, конечно, совершенно вопиющая ситуация с этим абсолютно абсурдным германским сопротивлением тому, чтобы мы вещали на Германию. В какой бы то ни было форме – в эфире, на спутнике, в YouTube и так далее. Поэтому это, конечно, неприятно. И то, что Deutsche Welle закрыли, – тоже неприятно. Но если люди напрашиваются? Мы же не можем, я так полагаю, как великая держава, подставлять вторую щёку, когда тебя бьют по первой? Поэтому Германия, видимо, на это и рассчитывала. И она это получила. Ну или на это рассчитывали те, может быть, кто стоит за этим германским решением, ограничить работу RT. В любом случае, это не наш выбор. Это выбор тех, кто заварил кашу".
Обозреватель, телеведущий Анатолий Кузичев, секретарь Союза журналистов России, в комментарии Царьграду назвал действия Москвы "неприятным, но совершенно неизбежным ответом в ответ на хамство в наш адрес", хамство "совершенно неприкрытое и совершенно, я бы сказал, ещё и демонстративное".
Что с того?
Можно, конечно, сказать, что немцы пошли на размен DW в России на RT DE потому, что русский телеканал на немецком языке скоро бы стал самым популярным каналом Германии, а DW на русском как совершенно посредственный и местечковый телеканал никогда не имел шансов заметно заявить о себе в России, понравиться широкой русской аудитории. Поэтому, зная, что Москва будет вынуждена для спасения лица ответить именно таким образом, как ответила, немецкие власти и провластная общественность, несмотря на картинное возмущение, на самом деле очень довольны.
Проблема, однако, состоит ещё и в том, что речь идёт не только о немецкой, но и вообще о западной политике. Не только Германия испугалась открытости и свободы, когда на этом поле стала проигрывать России. Этого испугался весь Запад. Поэтому то, что сейчас происходит в ФРГ с RT DE, это, увы, лишь одна из серий в длинном сериале. Потому что уже появились сообщения, что во Франции RT France собираются "схарчить" по точно такой же схеме – "идёт проверка", "финансирование из госбюджета", "упущения в освящении кризисов" – с "жёлтыми жилетами", в Сирии, ЦАР… Руководитель RT France Ксения Фёдорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции:
А тут ещё утром 4 февраля YouTube "грохнул" все информационные ресурсы ЛНР и удалил каналы Министерства информации и Народной милиции ДНР. И эти люди ещё обвиняют нас в "радикальных мерах цензуры" и "чрезмерной реакции". Но удивляться тут нечему: на войне как на войне. Только почему-то не все ещё это в России поняли.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2022, 00:05
|
03 февраля 2022, 23:10
|
31 января 2022, 01:50
|
03 февраля 2022, 09:45
|
31 января 2022, 07:40
|
31 января 2022, 11:10
|
01 февраля 2022, 08:10