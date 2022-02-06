На войне как на войне: Германия испугалась России и лишилась игрока

Западные страны уступают России в честной идейной борьбе за умы и сердца людей. Но проигрывать они очень не любят, как и соблюдать в таких случаях правила игры, некогда заведённые ими самими. Отсюда и возникают проблемы для RT, Царьграда, других русских СМИ, которые Запад пытается душить запретами, цифровой цензурой, дискриминацией. Чтобы затем лицемерно возмущаться, когда пострадавшие прибегают к давно назревшим ответным мерам. Удивляться тут нечему – на войне как на войне, и хорошо, что пока только на информационной.

Что такое "свободные" немецкие СМИ и почему в Германии ополчились против RT DE, что вынудило Москву принять ответные меры, наглядно показали события в этой стране, случившиеся в ночь на 1 января 2016 года. Массовые изнасилования и грабежи запущенными в ФРГ мигрантами во многих немецких – и не только – городах стали известны широкому миру и самим немцам благодаря… одному мужественному человеку, а вовсе не "свободным" западным СМИ.

Эта скоординированная в масштабах Европы акция со стороны "просителей убежища" не случайно называется "событиями в Кёльне". Потому что именно там работал швейцаром в одном из отелей активный в социальных сетях хорватский кикбоксер Иван Юрчевич. Этот герой своими кулаками спас от изнасилований пьяными арабами и африканцами десятки женщин, пытавшихся спрятаться в гостинице и просивших у него защиты, потому что силу насильники и грабители уважали.

А вот во Франкфурте-на-Майне, например, где в ту "ночь изнасилований" (лишь в Кёльне по "горячим следам" в полицию поступило 454 заявления жертв только на этот счёт и ещё 600 – о кражах и грабежах) творилось то же самое, такого героя не нашлось. "Свободные" немецкие СМИ вроде "Кёлнер штадт-анцайгер", "Франкфуртер альгемайне цайтунг", "Франкфуртер рундшау" в своих родных городах по указке властей ничего не заметили. Полиции также заткнули рот. Однако благодаря соцсетям о событиях в Кёльне с живыми описаниями Юрчевича узнали его друзья в США, и об этом через несколько дней стала писать американская пресса.

Лишь после этого, почти через неделю после событий – и только применительно к Кёльну из-за наличия в нём яркого и ставшего уже известным в том числе в Германии их участника и свидетеля, – о них нехотя стала писать немецкая пресса. Скандал, суженный до одного города, раскрутился лишь в десятых числах января…

Ну и скажите теперь, зачем немецким властям RT DE, разрушающая монополию на сокрытие правды и враньё с возможностями куда большими, чем у хорватского блогера-боксёра, когда немцы и другие западные люди просто истосковались по объективной информации? Когда русская пресса сообщила об изнасиловании 11 января 2016 года мигрантами лишь одной девочки – русской немки – в Берлине ("дело Лизы"), это вызвало международный скандал и обвинения в "русской дезинформации", на которые пришлось давать отповедь главе МИД России Сергею Лаврову. Но, естественно, главным врагом среди русских СМИ с выходом на десятки миллионов истосковавшихся по правде людей является RT, которой и пытаются заткнуть на Западе рот. И не только в Германии.

Почему в Германии уничтожают русское?

Самым ярким примером этого в данный момент является Германия. 1 февраля Комиссия по допуску и надзору медиарегулятора МАВВ запретила распространение телепрограмм RT DE в стране через спутник, интернет и мобильные платформы, поскольку компания действует-де без разрешения, которое не было запрошено и не выдано. Это ложь. По словам заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, "RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе – ни в Европе, ни где-либо ещё". Она лишь "производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы".

И данная лицензия, подчеркнула Белкина, "была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". Теперь его вещание будет продолжено из Москвы, хотя немецкая сторона нагло заявляет, что RT… не имеет права апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала позицию немецкого медиарегулятора "полной чушью" – "это как если бы Роскомнадзор запретил "Немецкой волне" вещание на их собственном сайте". Вещание RT DE стартовало в Германии лишь 16 декабря 2021 года, и вот уже запрет, причём проблемы у телеканала, созданные немецкими властями, начались уже на следующий день после начала его работы. Круглосуточный эфирный канал на немецком языке транслировал новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Для немцев это был как глоток свежего воздуха. Недолгая история RT в Германии началась в 2014 году, когда там появилось интернет-издание на немецком языке RT auf Deutsch. Оно возникло после того, как свыше 30 тысяч местных пользователей обратились к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву с просьбой открыть канал RT на немецком языке, поскольку "немецкие СМИ в ключевых внешнеполитических вопросах безопасности занимают только одну определённую позицию и не дают полной картины". И как же мягко это ещё было сказано! Сайт имел громадный успех. Уже через три года его аудитория составляла почти 10 миллионов человек.

Согласно исследованию Мюнхенского технического университета, в июне 2017 года RT auf Deutsch вышел на первое место среди немецких СМИ по популярности в Facebook (5,4 млн отметок "мне нравится", 696 тысяч комментариев). В октябре 2017 года RT Deutsch был на 11-м месте по популярности в соцсетях среди немецких СМИ. Так в немецком пропагандистском поле образовалась, с точки зрения его операторов, огромная "чёрная дыра", которая мешала властям дурить и обманывать народ. И это была также реальная конкуренция для немецких СМИ, которые были ещё и финансово заинтересованы в расправе и с сайтом, и с появившимся недавно эфирным телеканалом. Потому что уставшая от многочисленных табу и вранья немецкая аудитория начала от них уходить. На Западе любят поговорить о свободе, демократии и законе, но, когда начинают на этом поле проигрывать своим конкурентам, не колеблясь приступают к репрессиям.

Русский ответ

Москва долго терпела, как власти Германии душили опасные для них русские СМИ, но 3 февраля, после того как RT DE "заткнули" в Германии, была вынуждена прибегнуть к ответным мерам. МИД России объявил о прекращении вещания в стране телерадиокомпании "Немецкая волна" (DW). Это зеркальное решение предусматривает:

Закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в России. Аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. Прекращение спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании на территории России. Инициирование компетентными органами процедуры рассмотрения вопроса о признании DW СМИ – иностранным агентом. Формирование перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE. Им будет запрещён въезд на территорию России. Данный список публиковаться не будет.

И это лишь первый этап наказания за блокировку RT DE. Власти России и её журналистское сообщество долго и официально просили немцев, в том числе новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок в ходе недавнего визита в Москву (имеется, в частности, официальное обращение Союза журналистов России с просьбой прекратить травлю RT), не доводить дело до этого логического конца. Но всё тщетно.

Переговоры Сергея Лаврова с Анналеной Бербок в Москве по поводу RT DE не увенчались успехом. Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press

Чем занимаются DW и другие немецкие СМИ?

Берлин лицемерно заявляет, что якобы не причастен к репрессиям против RT, но вынужден подчиниться мнению "независимого" медиарегулятора. Это совершенно бессовестная ложь. У Москвы есть все доказательства, что за этим стоят власти ФРГ, которые давили также на другие страны (Люксембург, Сербия), чтобы помешать деятельности RT DE. Представители немецкого политикума и журналистское начальство утверждают, что RT – это якобы пропаганда на деньги России, а DW – чудесное белое и пушистое СМИ, которое просто нельзя ставить с "путинскими пропагандистами" на одну доску.

Между тем объективная информация такова, что DW официально считается в ФРГ "государственным учреждением", финансируется из государственного бюджета, имеет в своём совете директоров госчиновников и занимается, по собственному заявлению, продвижением "германской точки зрения на текущие мировые события". То есть пропагандой. МИД России ещё в 2018 году обвинял DW в "платном продвижении оскорбительных материалов о России" и призывал Совфед, Госдуму и Роскомнадзор "обратить внимание и дать оценку пропагандистской деятельности Deutsche Welle".

В том же году член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов предупреждал, что комиссия обратится в контрольные органы с предложением о проведении проверки деятельности DW на предмет соответствия законодательству России, и в случае нарушений её лицензия на вещание в стране может быть отозвана. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Мой собственный шестилетний опыт журналистской работы в Германии свидетельствует о том, что никакой свободы СМИ там не существует. Основные телеканалы – государственные, хотя маскируются под "общественные". Консервативных газет и журналов в этой стране нет вообще. Они либо либеральные, либо ультралиберальные, либо проамериканские, либо яро проамериканские. Никакой палитры мнений там нет. Россия подаётся практически всегда негативно. Ещё во времена, когда отношения ФРГ с Россией не испортились, за словом "Путин" обычно следовал глагол "угрожает", за словом "Газпром" – тоже.

Немецкие журналисты имеют фактически статус государственных пропагандистов, проводников господствующей идеологии и хорошо за это оплачиваются. Одну известную издающуюся в Мюнхене газету не случайно прозвали в ФРГ за глаза "Альпийской Правдой". Региональные и местные газеты освещают события в мире, помещая материалы агентства ДПА. Это "общество с ограниченной ответственностью" является фактически государственным. Свобода в СМИ имитируется.

За неё выдаются, во-первых, вульгарные статьи и фотографии в таблоиде "Бильд". Во-вторых, участие этого и других СМИ в подковёрных играх и интригах немецкой власти по дискредитации вышедших из фавора немецких же чиновников и политиков, которые смело обвиняются в какой-то смешной коррупции, а затем устраняются. В-третьих, публикации "сливов" западных спецслужб, всяческих "независимых расследований", часто направленных против России. Вот в это специфическое информационно-дезинформационное "царство" и вторглось RT, став в нём лучом света, совершенно нежелательным.

Лицемерие и цинизм

Это показывает и откровенно враждебная реакция в Германии на ответные действия России. Генеральный директор DW Петер Лимбург делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что вынужденные меры Москвы против его официоза "не поддаются пониманию" и являются "чрезмерной реакцией". Настроен он, впрочем, решительно:

NYT не побоялась повторить "успех" Bloomberg: Американцы вновь готовят русские войска к вторжению Даже если в итоге нам придётся закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого всё больше.

Германский союз журналистов (DJV) не нашёл ничего лучшего, как призвать президента России Владимира Путина "немедленно отменить" ответные меры против DW, после чего следует перл: "Нет никакого оправдания этим радикальным мерам цензуры". Это, по словам председателя DJW Франка Юбералля, – "дешёвая реакция" на закрытие RT DE в Германии. А дальше следует ещё один перл:

В отличие от пропагандистского канала RT DE, Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику.

Но уже следующая фраза, в которой от Берлина потребовали наказать Россию за зеркальный ответ, это утверждение опровергает: "Правительство ФРГ несёт ответственность за Deutsche Welle и её сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве". "Ответственность" властей за "независимую и критическую журналистику"! Ха-ха-ха.

В том же духе высказались в распространённом 3 февраля совместном заявлении руководитель (первого) телеканала АРД Патрисия Шлезингер, директор (второго) телеканала ЦДФ Томас Беллут и директор "Немецкого радио" Штефан Рауэ. Эти конкуренты RT, дескать, "крайне обеспокоены" судьбой DW в России, оказанием "политического давления", которым "радикально ограничивается свободное, независимое освещение событий" и которое превращает "свободу прессы в козырную карту". "Мы вместе выступаем за свободу выражения мнений и освещения событий и будем продолжать это делать", – указывается в документе.

"Массированной атакой на свободу СМИ и актом произвола" назвал действия России в отношении DW премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст. Этот деятель возник потому, что в его федеральной земле находится штаб-квартира DW. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот назвала ответные действия России "абсолютно неприемлемыми". Представитель МИД ФРГ Кристиан Мир – "серьёзным ударом по свободе информации и плюрализма СМИ". Немецкие политики также осудили Москву. Так, например, новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил: "В последние годы мы узнали Russia Today как СМИ, которое больше является орудием пропаганды, чем свободной и независимой телерадиокомпанией".

"Это не наш выбор"

На фоне этих полностью лживых и лицемерных заявлений комментарии русских официальных лиц выглядят верхом благородства и эталоном правды.

Ситуация абсолютно очевидная, российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи,

– заявил 3 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими", – написал в своем телеграм-канале 3 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он возмутился реакцией в Германии на действия России: "Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE? Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете. Нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути, вводите цензуру, действуете против основных демократических ценностей. Это грязное пятно на вашей репутации.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём посте в телеграмм-канале в тот же день высказал мнение, что решение МИД – "это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей по ущемлению свободы слова".

Эта позиция вполне разделяется и в русском журналистском сообществе: коллег жалко, но… "Как журналист, я очень не люблю, когда кого-нибудь закрывают. Мне очень не нравится, когда не дают работать журналистам, выполнять свои профессиональные обязанности, – заявил Царьграду политический обозреватель RT Александр Гурнов. – Поскольку мне очень часто приходилось самому с этим в жизни сталкиваться. И моей телекомпании приходилось с этим сталкиваться. Russia Today с этим сталкивается постоянно в разных странах. Начиная от освещения выборной ситуации во Франции и кончая объявлением иностранным агентом в Америке.

Ну и, конечно, совершенно вопиющая ситуация с этим абсолютно абсурдным германским сопротивлением тому, чтобы мы вещали на Германию. В какой бы то ни было форме – в эфире, на спутнике, в YouTube и так далее. Поэтому это, конечно, неприятно. И то, что Deutsche Welle закрыли, – тоже неприятно. Но если люди напрашиваются? Мы же не можем, я так полагаю, как великая держава, подставлять вторую щёку, когда тебя бьют по первой? Поэтому Германия, видимо, на это и рассчитывала. И она это получила. Ну или на это рассчитывали те, может быть, кто стоит за этим германским решением, ограничить работу RT. В любом случае, это не наш выбор. Это выбор тех, кто заварил кашу".

Обозреватель, телеведущий Анатолий Кузичев, секретарь Союза журналистов России, в комментарии Царьграду назвал действия Москвы "неприятным, но совершенно неизбежным ответом в ответ на хамство в наш адрес", хамство "совершенно неприкрытое и совершенно, я бы сказал, ещё и демонстративное".

Поэтому, повторяю, – подчеркнул Кузичев, – это плохой ответ, но другого быть не может, и в этом смысле, я его, конечно, всячески поддерживаю. Я смотрел сегодня с утра и слушал комментарии по этому поводу генерального директора Deutsche Welle. Если в двух словах, то его ответ выглядит так: а нас за шо? Я не знаю, как это по-немецки точно. И второе: это другое. Понимаете, ну это просто уже ни в какие ворота. То есть эти люди даже не удосуживаются придумать хоть какой-то набор аргументов. Ну как вот с этим жить и как с этим работать? Только так, как объявил наш МИД.

Что с того?

Можно, конечно, сказать, что немцы пошли на размен DW в России на RT DE потому, что русский телеканал на немецком языке скоро бы стал самым популярным каналом Германии, а DW на русском как совершенно посредственный и местечковый телеканал никогда не имел шансов заметно заявить о себе в России, понравиться широкой русской аудитории. Поэтому, зная, что Москва будет вынуждена для спасения лица ответить именно таким образом, как ответила, немецкие власти и провластная общественность, несмотря на картинное возмущение, на самом деле очень довольны.

Проблема, однако, состоит ещё и в том, что речь идёт не только о немецкой, но и вообще о западной политике. Не только Германия испугалась открытости и свободы, когда на этом поле стала проигрывать России. Этого испугался весь Запад. Поэтому то, что сейчас происходит в ФРГ с RT DE, это, увы, лишь одна из серий в длинном сериале. Потому что уже появились сообщения, что во Франции RT France собираются "схарчить" по точно такой же схеме – "идёт проверка", "финансирование из госбюджета", "упущения в освящении кризисов" – с "жёлтыми жилетами", в Сирии, ЦАР… Руководитель RT France Ксения Фёдорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции:

Bloomberg обвинили в разжигании войны. Скандал дошёл до ООН Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких "ассоциаций", которые недовольны освещением определённых тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идёт о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идёт именно о подаче информации.

А тут ещё утром 4 февраля YouTube "грохнул" все информационные ресурсы ЛНР и удалил каналы Министерства информации и Народной милиции ДНР. И эти люди ещё обвиняют нас в "радикальных мерах цензуры" и "чрезмерной реакции". Но удивляться тут нечему: на войне как на войне. Только почему-то не все ещё это в России поняли.