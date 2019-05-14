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На восстановлении Нотр-Дама Макрон хочет въехать в следующий президентский срок – эксперт

14 мая 2019, 14:54  •  28 • В мире
Желание президента Франции Эмманюэля Макрона "за пять лет вернуть былое величие Собору Парижской Богоматери обеспокоило специалистов, занимающихся реставрацией и восстановлением памятников мировой истории и культуры. "На восстановлении Нотр-Дама Макрон хочет въехать в следующий президентский срок", - считает политолог Андрей Манойло.
На сайте газеты Le Figaro опубликовано обращение, под которым поставили свои подписи 1170 французских и иностранных экспертов. Все они призывают Макрона не торопиться с работами по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари и проявить благоразумие в этом вопросе, подойдя к его решению со всей ответственностью.
По словам специалистов, конкретных предложений по реконструкции здания, пострадавшего от пожара, пока мало. Все зависит от технических ограничений, связанных с состоянием здания.
Реставрация такого объекта – дело, которое не терпит спешки, считает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при совете безопасности РФ Андрей Манойло. Работы необходимо проводить только после археологической экспертизы, считает он.
"Архитектурный проект должен быть создан для того, чтобы храм не превратился в новодел. Дело очень серьезное. Если Макрон хочет сделать все побыстрее для того, чтобы приписать это своим заслугам, то это, конечно, неправильно. А он, видимо, торопится, потому что хочет встать во главе восстановления и на нем выехать к следующему президентскому сроку", - сказал политолог в беседе корреспондентом Nation News.
В то же время если французский президент не будет торопиться и прислушается к мнению экспертного сообщества, это только добавит в его личную копилку политических очков. Положительный эффект Макрон точно получит, если учтет советы архитекторов, реставраторов и других специалистов, которые предостерегают его от поспешных решений.
"Спешка хороша только при ловле блох. Если основной мотив Макрона состоит в том, чтобы получить персональный имиджевый эффект и освоить миллионы евро, собранные на волне энтузиазма, то раскрытие этого мотива, конечно, ему не пойдет на пользу", - резюмировал Андрей Манойло.
Напомним, после пожара в Нотр-Дам-де-Пари некоторые архитекторы стали предлагать свои варианты воссоздания собора. К примеру, как сообщал телеканал "360", архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures разработало по-настоящему футуристический проект реконструкции, который должен сделать из Нотр-Дам "символ устойчивого экологического будущего и более справедливых симбиотических отношений между людьми и природой".
Проект носит название Palingenesis, что в переводе с греческого означает "возрождение". Как говорят авторы, после данных работ собор станет "зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет", по типу "умного дома".
По проекту крыша и шпиль должны быть сделаны из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло. Шпиль хотят украсить медным петухом, который и раньше венчал собор и уцелел после пожара.

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