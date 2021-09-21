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На восстановление авиасообщения с Белоруссией понадобился год
21 сентября 2021, 02:25 • 22 • Политика
Россия приняла решение восстановить авиасообщение с Белоруссией в полном объёме. На это понадобился ровно год.
Из-за пандемии воздушные границы многих стран были закрыты в течение нескольких месяцев. 21 сентября 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией лишь частично. Теперь, ровно через год, перелёты будут возвращены в полном объёме.
Компания "Белавиа" сообщила, что увеличит число рейсов в Москву, Петербург и другие города России. Отметим, что из-за инцидента с бортом Ryanair этому авиаперевозчику пришлось задуматься над изменением модели бизнеса. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в конце весны рассказывал, что планируется делать ставку на развитие рейсов в Россию и прочие страны СНГ, пишет РИА Новости.
Напомним, в самолёте компании Ryanair, следовавшем из Афин в Вильнюс 23 мая, летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Спецслужбы Белоруссии получили информацию о взрывном устройстве на борту авиалайнера. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске. Информация о бомбе не подтвердилась. Протасевичу было выдвинуто обвинение в организации массовых беспорядков, происходивших после президентских выборов прошлого года.
После инцидента Евросоюз обвинил Минск в посадке самолёта под выдуманным предлогом. Ряд авиакомпаний изменили маршруты своих самолётов, чтобы те не оказывались в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, белорусским авиаперевозчикам запретили использовать воздушное пространство и аэропорты стран - членов ЕС.
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