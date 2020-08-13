"На воре шапка горит". В Польше хотят санкций против РФ из-за Белоруссии

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что против России надо ввести санкции из-за событий в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжаются протесты.

Ранее в ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.

"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.

Он выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии.

"Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы те, кто имеет власть в Европейском союзе, не ставили бы отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", – сказал депутат.

По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".

С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть отношение к строительству газопровода "Северный поток-2".

"Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", – заявил Блащак.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрий Баранчик высказал мнение, что этим предложением польские деятели выдали того, кто на самом деле стоит за организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

"Данное предложение – из серии "на воре и шапка горит". Ведь уже понятно, что протесты в Белоруссии инициированы Западом, в частности, Польшей. А если посмотреть, куда убегают кандидаты в президенты Белоруссии – как состоявшиеся, так и несостоявшиеся, то мы видим, что они уезжают на Запад. (Светлана) Тихановская, например, в Литву поехала. Координирует это все Польша. Канал Nexta, расположенный в Варшаве, осуществляет очень серьезную информационную работу. Для этого нужна большая команда специфически подготовленных людей, хорошо разбирающихся в контенте и в методах продвижения. Так что понятно, на ком шапка горит", – сказал Юрий Баранчик.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.