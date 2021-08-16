На вопрос "Что дальше в Афганистане?" ответ прост: война

Итак, Америка пала. Это – главное содержание нынешнего дня. Америка пала без грохота, без героического обрушения на землю мощного великана. Просто расползлась. Претендующий на роль мирового гегемона исполин оказался на деле жалким тараканом, суетливо убегающего из-под тапка. И ладно бы это был тапок какой-нибудь мировой державы с мощной армией! С русскими буквами на подошве. Нет, Америка суетливо разбегается из-под галоши, надетой на ногу бородатого сына гор, завёрнутого в хламиду и вооружённого всего лишь автоматом АК-47…

Кстати, насчёт галоши – даже не образ. Или не совсем образ. В Афганистане многие, в том числе вооружённые мужчины с удовольствием носят старые советские галоши и летом, и зимой. И даже считают эту обувь этакой принадлежностью среднего класса – сносу не знает, не промокает, ходит в ней удобно по любой местности. А что холодно в зимнее время – так можно и онучи тёплые на ноги навернуть.

Перед кем пал исполин

Разговор о галошах – не отход от темы, которая ныне у всех на устах: зримое поражение США в Афганистане, власть над которым теперь уже полноценном и даже официально захватили талибы (представители запрещённой в России террористической организации). Напротив – это самая мякотка и есть. Афганистан беден. Двадцать лет американской оккупации и безудержного производства наркотиков народу его в массе богатства не добавили. Зависимых от запрещенных веществ стало больше, это верно, и в иных районах Кабула и областных центров развелись целые клошарники – ну, или бомжатники по-нашему – где живут и умирают конченные наркоманы.

Понятно, что кто-то на этом как раз миллиарды нажил. Но это или граждане США, или те местные, кто "накопил и свалил", уехав в те же Штаты или, как минимум, в Косово – в основном, наркотрафик и поддерживать. А самому афганскому народу достались крохи. И советские галоши.

И именно такие составляют основную массу движения "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). И вот именно этой массе проиграла Америка свою двадцатилетнюю войну в Афганистане…

Где-то в Сети приводятся две очень похожие фотографии. Один и тот же двухвинтовой американский вертолёт CH-47 Chinook зависает, кажется, над одним и тем же зданием. Только вертолёты на деле разные, как и здания. И разделяет их 46 лет истории. Но похоже просто до одури – как в 1975 году американцы эвакуировали своё посольство и своих граждан из Сайгона, так и с точностью до кадра вывозят своих посольских из Кабула.

На полях отметим, как с высоко поднятыми головами выходили в 1988 году из Афганистана русские. И как ещё через пяток лет афганцы стали о них жалеть…

Но тогда, в 1975 году кровавая американская интервенция во Вьетнам завершилась всё-таки поражением перед негласной (и даже взаимно враждебной в те времена) коалицией великих держав – СССР и КНР, которые поддерживали и вооружали Северный Вьетнам. А уж тот всеми силами поддерживал южновьетнамский Народный фронт освобождения, на Западе называемый Вьетконгом, который формально и одержал победу над американскими марионетками. Вот только в Сайгон входили танки Северного Вьетнама…

Иными словами, некое формальное оправдание – пусть очень внутреннее! – своего поражения во Вьетнаме у американских элит тогда было. Плюс – очень серьёзные внутренние протесты против той войны в самих США. Подчас доходившие до того, что власти применяли огнестрельное оружие против демонстрантов. Вплоть до бойни в Кентском университете, где национальная гвардия убила четырёх студентов. Но в случае с Афганистаном нет даже такого призрачного самооправдания. За талибами не стояла никакая великая держава. Их никто не вооружал эшелонами. С ними рядом не воевали русские зенитчики с ракетами С-75. И капитаны Ли Си Цыны не кричали в упоении погони за "Фантомами" – "Коля, жми, а я накрою! Ваня, бей, а я прикрою!..".

Нет, США сдались ребятам в галошах. За которыми максимум стояла пакистанская разведки ISI. И то – не так чтобы очень: Пакистан одно время вёл тихую, но серьёзную войну с "Талибаном"*. И это тоже по-своему примечательно: ещё в начале 2000-х, на старте американской интервенции в Афганистане, "паки" были полностью на стороне США. Кормились у них с ложечки. И это как надо было вести свою внешнюю политику, чтобы такой верный клиент выскользнул из твоих рук и обернулся к твоему врагу? Но американцы умудрились сделать и это – упустить Пакистан и едва ли не в торжественной обстановке отдать его Китаю.

Так что же будет?

Вот тут, кстати, мы и вышли на первые ответы на вопрос, что будет дальше. С Афганистаном и вокруг него. Специалисты, с которым консультировался по этому вопросу Царьград, хитро прищуривались при слове Китай и советовали обращать внимание на спокойное такое молчание Пекина по поводу афганских событий. Ну, если исключить необходимые по правилам внешней политики дежурные комментарии. И это олимпийское спокойствие Китая говорит достаточно много. Так много, что один из не последних знатоков мировой внешней политики посоветовал вчера Царьграду понаблюдать через несколько дней, как и в какой роли нарисуется Пекин в афганской дальнейшей эволюции. То есть насчёт роли всё достаточно ясно –带一路. "Один пояс и один путь", если кто - случайно - не понимает в китайских иероглифах. А вот как – это, как говорится, будем посмотреть. Стоит посмотреть.

Не совсем олимпийское и не совсем молчание – но достаточно хладнокровно принимала последние события в Афганистане и Москва. Ну, тут тоже всё примерно ясно: контакты с "Талибаном"* у России были последние несколько лет – как бы не с десяток. Последние года четыре эти контакты были вполне деловыми и предметными. Вплоть до того, что в Москве проходили межафганские переговоры. И понятно, что не только они. Так что когда сегодня, в отличие от американского и западных, наше посольство не эвакуируется, заручившись обещание талибского руководства против русских ничего не делать, - это плоды контактов не вчерашнего дня. И ясно, что плоды контактов не только на тему безопасности.

Остальное – золотое молчание.

Много теряет Индия. Она развернула в Афганистане серьёзную экономическую экспансию, опираясь на кабульские правительства. Теперь, естественно, новое руководство многое из тех договорённостей пересмотрит, так что Нью-Дели остаётся уповать только на то, что златояйцевых курочек не вырежут из мести, а запишут на себя. А дальше индусы справятся.

Иран остаётся при своих. Причём даже и в прямом смысле – при своих одноверцах хазарейцах. А тех – много. И талибы как практически полностью пуштуны по национальности их не любят. Но и джихадом на этих шиитов пойти вот так сразу вряд ли захотят – им свою власть теперь крепить надо, а не в новую гражданскую войну падать.

Что нам с того

Хотя – вот тут надо отдельно подчеркнуть. – в перспективе они от этой, хм, перспективы никуда не денутся. Так, во всяком случае, считают эксперты по афганской теме. Просто сами по себе талибы – это никак не единая армия или хотя бы партия. И свежий правитель Афганистана командир верных мавлави Хибатулла Ахундзада – никак не авторитетнейший основатель движения мулла Мохаммед Омар. Особенно при наличии сооснователя "Талибана"* вместе с муллой Омаром муллы Абдул Гани Барадара. А поскольку только поражение - всегда сирота, в очередь за властью отцы талибской победы выстроятся непременно. И что-то мне лично подсказывает, что при национальном характере пуштунов и при общей воинственности афганцев, помноженной на скоро уже пятьдесят лет гражданской войны, эта очередь никак не будет похожа на очередь тихих пенсионеров в поликлинике. Хотя те, кто таковые видывал, вырвут грешный мой язык только за слово "тихие". А что уж говорить про афганцев…

И есть ещё одно обстоятельство, уже внешнее для талибов, - так называемые "исламские интернационалисты". И это не только ИГ**, с которым "Талибан"* ведёт непримиримую борьбу, но и разные региональные исламские экстремисты. Это и узбекские, и киргизские, и таджикские, и казахские исламисты, но также и уйгурские, то есть антикитайские, и частично даже иранские, то есть антииранские. Случайно ли, думаете, по всем практически республикам русской Центральной Азии прокатилась волна антирусских инцидентов? Нет, не только уши ЦРУ за этим торчат, но и эйфория у части местного населения от победы единоверцев над мировой державой. Пусть и тухлой – но базарным это невдомёк.

Так что это ещё одна война, которую придётся вести талибам.

Так что на вопрос "Что дальше в Афгане?" ответ прост: война.

И это будет частью и наша война. Война не с "Талибаном"* – по крайней мере, пока движение не переродится с нынешней, относительно лояльной к России итерации, - но за нашу Центральную Азию.

А о том, что теперь будет с потерпевшей новое геостратегическое поражение Америкой, лучше всех расскажет обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

*Талибан - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

**ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена