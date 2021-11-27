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На вопрос о встрече с Путиным Байден выдал неопределённый ответ

27 ноября 2021, 01:40  •  93 • Политика
Американский лидер прокомментировал возможность встречи с президентами России и Украины.
Президент США Джо Байден допустил, что встреча с Владимиром Путиным может состояться. Однако уверенности в его ответе не было. Так, местные СМИ цитируют ответ политика, который использует оборот "вероятно".
В частности, на прямой вопрос о ситуации между Украиной и Россией Байден заявил, что у него это вызывает беспокойство. А на вопрос, готов ли он разговаривать по этому поводу с лидером России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Байден увильнул от прямого ответа.
"По всей вероятности", - лишь произнёс он.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новых переговорах президентов России и США находится в процессе согласования и ясности по нему пока нет.
Стоит напомнить, что ранее в пятницу состоялся разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. Согласно сообщению, Салливан вновь подтвердил украинской стороне приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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