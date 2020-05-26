На вооружении ВВС США мог оказаться F-23: о конкуренции за право создавать истребитель 5 поколения • 62 • Аналитика

В 2020 году США собираются отметить 30-ю годовщину первого полёта прототипа будущего (на тот момент) самолёта пятого поколения. Речь идёт о прототипе YF-22, который в итоге воплотился в многоцелевой стелс-истребитель F-22. Первый полёт прототипа этой боевой машины состоялся в декабре 1990 года.





Примечательно, что сегодня на вооружении ВВС США мог бы стоять не F-22, а F-23. Не случилось...



Дело в том, что одновременно в Штатах шли изыскания в рамках двух проектов. YF-22 – «кооперативный» проект «Локхид», «Боинг» и General Dynamics. YF-23 – тоже кооперация, но уже Northrop/McDonnell Douglas. Первый получил наименование, которое хорошо известно по сей день – Raptor («Хищник» или «Хищная птица»), второй единого названия не имел. При реализации программы YF-23 были выпущены два опытных экземпляра, первый из которых назвали «Чёрной вдовой-2», а второй – «Серым призраком». Эти экземпляры отличались в первую очередь двигателями. «Вдова» оснащалась силовой установкой Pratt&Whitney YF119, а «Призрак» - General Electric YF120.



При создании «Вдовы» и «Призрака» в Northrop делали ставку на совмещение технологий, которые использовались в истребителе F/A-18 Hornet и «стратеге» B-2 Spirit.



Несмотря на то, что разработки в рамках двух программ велись независимо, прототипы получились весьма схожими вплоть до базовой геометрии хвостового оперения.







Это дало повод говорить о том, что представители конкурирующих, как сейчас принято говорить «коллабораций», не только основывались на одних и тех же базовых принципах, но и по мере возможности, отлеживали любые утечки из стана «соперника».



Как утверждают американские лётчики-испытатели, пальма первенства была отдана проекту YF-22 по причине обозначившегося явного превосходства в маневренности. Своё слово сказали и те представители командования, которые хотели видеть самолёт 5-го поколения и на палубе авианосца. В итоге даже скоростные преимущества и меньшая заметность YF-23 не дали ему шансов. Кстати, во время испытаний экземпляр «Серый призрак» развил скорость в 1,6 Маха.



В апреле 1991 года разработчики YF-23 услышали окончательный вердикт – истребителя F-23 не будет, а будет F-22. Именно «локхидовскую» программу и было решено продолжать финансировать.



Говорят, что именно тогда (в начале 1990-х) в среде американских разработчиков родилась байка о том, что «паранойя победила шизофрению». О чём речь? Дело в том, что в одной из команд разработчиков был человек, который по первой специальности был психиатром (психологом). Когда стало известно, что победивший самолёт получит традиционную для ВВС США маркировку «F» (истребитель), он «принимал ставки» на F-22 или F-23. В психиатрии существует номенклатура обозначения заболеваний, в которой F22 относится к паранойе (например, F22.01), а F23 – к психотическим расстройствам (например, F23.1 - острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении). Сравнение, как говорится, конечно, интересное... Если руководствоваться такой терминологией, то «паранойя» в виде истребителя пятого поколения F-22 вот уже 15-й год стоит на вооружении ВВС США. При этом производство F-22 было завершено в 2011 году. Основной причиной называют активную реализацию программы F-35. При этом программа F-35 реализуется уже в гораздо больших масштабах, включая охват по числу стран-участниц. В 2020 году США собираются отметить 30-ю годовщину первого полёта прототипа будущего (на тот момент) самолёта пятого поколения. Речь идёт о прототипе YF-22, который в итоге воплотился в многоцелевой стелс-истребитель F-22. Первый полёт прототипа этой боевой машины состоялся в декабре 1990 года.Примечательно, что сегодня на вооружении ВВС США мог бы стоять не F-22, а F-23. Не случилось...Дело в том, что одновременно в Штатах шли изыскания в рамках двух проектов. YF-22 – «кооперативный» проект «Локхид», «Боинг» и General Dynamics. YF-23 – тоже кооперация, но уже Northrop/McDonnell Douglas. Первый получил наименование, которое хорошо известно по сей день – Raptor («Хищник» или «Хищная птица»), второй единого названия не имел. При реализации программы YF-23 были выпущены два опытных экземпляра, первый из которых назвали «Чёрной вдовой-2», а второй – «Серым призраком». Эти экземпляры отличались в первую очередь двигателями. «Вдова» оснащалась силовой установкой Pratt&Whitney YF119, а «Призрак» - General Electric YF120.При создании «Вдовы» и «Призрака» в Northrop делали ставку на совмещение технологий, которые использовались в истребителе F/A-18 Hornet и «стратеге» B-2 Spirit.Несмотря на то, что разработки в рамках двух программ велись независимо, прототипы получились весьма схожими вплоть до базовой геометрии хвостового оперения.Это дало повод говорить о том, что представители конкурирующих, как сейчас принято говорить «коллабораций», не только основывались на одних и тех же базовых принципах, но и по мере возможности, отлеживали любые утечки из стана «соперника».Как утверждают американские лётчики-испытатели, пальма первенства была отдана проекту YF-22 по причине обозначившегося явного превосходства в маневренности. Своё слово сказали и те представители командования, которые хотели видеть самолёт 5-го поколения и на палубе авианосца. В итоге даже скоростные преимущества и меньшая заметность YF-23 не дали ему шансов. Кстати, во время испытаний экземпляр «Серый призрак» развил скорость в 1,6 Маха.В апреле 1991 года разработчики YF-23 услышали окончательный вердикт – истребителя F-23 не будет, а будет F-22. Именно «локхидовскую» программу и было решено продолжать финансировать.Говорят, что именно тогда (в начале 1990-х) в среде американских разработчиков родилась байка о том, что «паранойя победила шизофрению». О чём речь? Дело в том, что в одной из команд разработчиков был человек, который по первой специальности был психиатром (психологом). Когда стало известно, что победивший самолёт получит традиционную для ВВС США маркировку «F» (истребитель), он «принимал ставки» на F-22 или F-23. В психиатрии существует номенклатура обозначения заболеваний, в которой F22 относится к паранойе (например, F22.01), а F23 – к психотическим расстройствам (например, F23.1 - острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении). Сравнение, как говорится, конечно, интересное... Если руководствоваться такой терминологией, то «паранойя» в виде истребителя пятого поколения F-22 вот уже 15-й год стоит на вооружении ВВС США. При этом производство F-22 было завершено в 2011 году. Основной причиной называют активную реализацию программы F-35. При этом программа F-35 реализуется уже в гораздо больших масштабах, включая охват по числу стран-участниц. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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