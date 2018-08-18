На военном положении: почему Вашингтон отказывается заключить мирный договор с Пхеньяном

Северная Корея снова призывает США подписать договор, который подвёл бы черту под Корейской войной 1950—1953 годов. Об этом говорится в публикации официальной газеты Трудовой партии Кореи «Нодон синмун». Издание напоминает, что Пхеньян не раз предлагал Вашингтону заключить мир, но всякий раз получал отказ. В свою очередь, эксперты отмечают, что до тех пор, пока в начале года северокорейский лидер официально не заявил о наличии у страны ядерного арсенала, Соединённые Штаты устраивала напряжённость на Корейском полуострове. Впрочем, и после январской речи Ким Чен Ына Белый дом не демонстрирует готовности к равноправному диалогу. В мотивах такого поведения разбирался RT.

Пхеньян сигнализирует Вашингтону о своей готовности подписать мирный договор. Такой тезис содержится в статье, опубликованной в центральном печатном органе Трудовой партии Кореи — газете «Нодон синмун». В материале отмечается, что этот шаг жизненно необходим для нормализации обстановки на Корейском полуострове. Издание подчёркивает, что никаких оснований для отказа от заключения соответствующего соглашения на сегодняшний день нет.

«Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряжённости и установления прочного мира на Корейском полуострове», — говорится в материале «Нодон синмун».

Ещё одно северокорейское СМИ — портал Meari, ориентированный на зарубежную аудиторию, высказался относительно мирного соглашения с США в аналогичном ключе.

«Пока сохраняется только перемирие, даже незначительный инцидент может перерасти в кризис», — цитирует публикацию «Интерфакс».

Оба материала появились в официальных северокорейских СМИ через несколько дней после того, как Пхеньян отверг предложения Вашингтона по денуклеаризации. Как 11 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, северокорейская сторона сочла предложенные Белым домом условия разоружения «бандитскими». Ранее американский сайт Vox, также сославшись на источники в дипломатических кругах, писал, что глава Госдепа Майкл Помпео предложил властям КНДР передать до 70% своих ядерных боеголовок США или другой стране, что, разумеется, отверг Пхеньян.

В июне спецпомощник по вопросам объединения, дипломатии и безопасности президента Республики Корея Мун Чжон Ин заявил, что на уничтожение ядерных боеприпасов северокорейским специалистам потребовалось бы порядка 10 лет. Конечно же, эти сроки совершенно не устраивают Вашингтон. Политологи считают, что предложение «отдать» свои ядерные боеприпасы, не ликвидируя их, было бы на руку США, при этом у Пхеньяна не осталось бы времени для того, чтобы договориться о приемлемых для себя условиях сделки.

Пхеньян

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Стоит отметить, что подписывать мирный договор с КНДР Вашингтон пока не намерен. Ранее посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил, что американская сторона не разделяет идею северокорейских властей объявить об окончании Корейской войны.

Власти КНДР не в первый раз поднимают вопрос подписания мирного договора с Вашингтоном. Так, в марте южнокорейские СМИ сообщали о намерении Ким Чен Ына установить дипломатические отношения с США, предварительно подписав договор о мире. По сведениям газеты «Тона ильбао», северокорейский лидер касался этой темы во время переговоров с южнокорейскими дипломатами.

Впрочем, о необходимости заключить мир с Соединёнными Штатами Пхеньян заявлял ещё при Ким Чен Ире — в 2010 году северокорейский МИД обращался к Вашингтону с призывом положить конец санкциям и начать переговорный процесс.

В 2015 году Пхеньян в лице министра иностранных дел КНДР Ли Су Ёна повторно предложил американской стороне подписать двустороннее мирное соглашение, но Вашингтон ответил отказом.

Две страны — две судьбы

Формально КНДР и США до сих пор находятся в состоянии войны — по итогам Корейской войны 1950—1953 годов страны заключили лишь перемирие, но не подписали мирный договор.

При этом, несмотря на то, что жертвами корейской кампании стали тысячи американских военнослужащих, на официальном уровне эти события считаются не войной, а полицейской операцией. Дело в том, что Вашингтон никогда официально не объявлял о своём участии в этом конфликте.

Решение о выходе США из кровопролитной войны принял Дуайт Эйзенхауэр: выиграв президентские выборы, политик лично посетил Корейский полуостров ещё до своей инаугурации в конце 1952 года. По мнению экспертов, важную роль в разрешении острой фазы конфликта сыграла также смерть Иосифа Сталина в марте 1953 года, после этого советская верхушка приняла решение сократить участие СССР в противостоянии. Аналогичным образом впоследствии повёл себя и Китай.

Северокорейские танки Т-34-85, подбитые американскими танками M26 «Першинг» во время Корейской войны

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В итоге северяне согласились на перемирие, договор о прекращении огня был подписан в июле 1953 года. Однако южане отказались поставить под документом свою подпись, к тому же на их территории остался американский военный контингент, который находится там по сей день.

Ещё одна попытка примирения Севера и Юга была предпринята в 1954 году. Для этого в Женеве была созвана мирная конференция, но Пхеньян и Сеул выдвинули слишком жёсткие условия друг к другу. Историки отмечают, что северяне проявляли большую склонность к компромиссу в отличие от американской и южнокорейской делегаций. В результате, ни воссоединение Кореи, ни подписание мирного договора достигнуты не были. Напряжённость на Корейском полуострове возросла после того, как в 1958 году США разместили на южнокорейской территории ядерное оружие, по мнению экспертов, именно это обстоятельство подтолкнуло Пхеньян к мысли о создании собственного ядерного арсенала. Выведено американское ЯО из Южной Кореи было лишь в 1991 году — на фоне распада СССР. В том же году Сеул и Пхеньян подписали при посредстве ООН Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах.

Корейский кризис имеет схожую природу с Вьетнамской войной, считают эксперты. В обоих конфликтах крайне активное участие приняли внешние игроки — Советский Союз, США и Китай. К тому же, Женевская конференция 1954 года была посвящена не только корейской проблематике, но и Вьетнаму.

К тому моменту в регионе завершилась Индокитайская война, которую вела Франция при поддержке США против Демократической республики Вьетнам, пользовавшейся поддержкой СССР и КНР. Война завершилась разделом страны и выводом французского контингента. Однако Вашингтон не стал подписывать Женевские соглашения 1954 года и отказался от присутствия в регионе, сделав ставку на дальнейшую поддержку Южного Вьетнама — впоследствии это вылилось в конфликт 1964—1975 годов.

В ходе вьетнамской кампании США понесли колоссальные потери — погибли около 58 тыс. военнослужащих, 150 тыс. американских солдат и офицеров получили ранения. Но даже размещение в регионе полумиллионного военного контингента не помогло Соединённым Штатам одержать победу. В 1973 году американская администрация была вынуждена подписать мирное соглашение, согласно которому ВС США должны были покинуть Вьетнам. Впоследствии страна была вновь объединена под началом северян, получив название Социалистическая Республика Вьетнам.

Причину того, почему столь по-разному сложились судьбы Кореи и Вьетнама в XX веке, эксперты видят в различном соотношении сил внешних игроков в каждом из конфликтов.

«В начале 50-х годов перевес был ещё на стороне США, ведь Советский Союз в то время ещё не оправился от тяжёлых последствий Великой Отечественной войны, а в Китае к тому моменту только закончилась гражданская война», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что на юге Вьетнама партизанские антиамериканские силы оказались намного сильней, чем их «коллеги» с юга Кореи. Вдобавок, в Южной Корее не было такого широкого выступления народных масс, как в южном Вьетнаме.

Ядерная оттепель

Аналитики обращают внимание на то, что на переговоры с Пхеньяном Вашингтон пошёл лишь после того, как северокорейские власти объявили о наличии в стране полноценного ядерного арсенала. В частности, об этом заявил в своём обращении к нации 1 января 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнув, что Пхеньян может использовать ЯО только в целях самообороны.

Прямые переговоры между Пхеньяном и Сеулом начались уже в феврале, удобным поводом для этого послужила зимняя Олимпиада, проходившая в южнокорейском Пхёнчхане.

Подготовка саммита президента Южной Кореи и северокорейского лидера прошла успешно, и политики встретились уже в апреле на демилитаризованной полосе, разделяющей Юг и Север. Ким Чен Ын и Мун Чже Ин подписали совместную декларацию, одним из пунктов которой стало намерение заключить мирный договор между странами.

В июне состоялась ещё одна эпохальная встреча — Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о намерениях. Пхеньян пообещал ликвидировать свой ядерный арсенал в обмен на отмену экономических санкций.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Однако последующие переговоры на министерском уровне проходили не столь гладко. Северокорейская сторона крайне недовольна тем, что Вашингтон отказывается идти на какие-либо уступки до полного ядерного разоружения КНДР. В МИД азиатского государства назвали предложения Белого дома «односторонними и грабительскими».

В качестве условия для подписания мирного договора США выставляют сейчас полную денуклеаризацию КНДР, с которой они формально находятся в состоянии войны. По мнению Евгения Кима,это то же самое, что ставить телегу впереди лошади, ведь изначально Пхеньян пошёл на создание своей ядерной программы только из-за угрозы военного нападения со стороны США.

«Сейчас главная цель США — добиться от КНДР ликвидации ЯО, а уж тему мирного договора американцы надеются спустить на тормозах. Но для Пхеньяна подписание такого документа стало хотя бы какой-то гарантией безопасности»,— пояснил Евгений Ким в интервью RT.

Как рассказал эксперт, на пути к мирному договору есть и другие препятствия: ведь подписывая соглашение о перемирии, американский генерал представился в своё время как «командующий силами ООН». Вашингтон до сих пор отказывается признать себя одной из сторон Корейской войны, хотя через неё прошло 1,7 млн американских солдат, пусть и под флагом ООН, отметил Евгений Ким.

Поэтому на пути подписания мирного договора могут возникнуть сложности и сугубо юридического характера. На сегодняшний день не вполне ясно, какие именно страны должны подписывать соглашение об окончании войны, ведь США и их союзники принимали участие в конфликте в составе миссии ООН. Следовательно, к обсуждению договора о завершении войны должна на каком-то этапе подключиться и Организация Объединённых Наций, считают эксперты.

Ещё одна причина несговорчивости Вашингтона сводится к нежеланию оставлять военные базы в Южной Корее, ведь в случае мира с КНДР у США не останется аргументов для сохранения своего присутствия в республике, напоминают эксперты.

«Не говоря уже о комплексах ПРО THAAD — отказываться от их размещения под боком у Китая и России американской стороне явно не хочется», — добавил Ким.

ПРО THAAD

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Аналогичной точки зрения придерживается заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Как пояснил эксперт в интервью RT, на протяжении многих лет Пхеньян предлагает заключить договор, отвечающий требованиям времени. США отвечали отказом на эти инициативы — Вашингтон просто не видел для себя в этом смысла.

«США устраивает состояние войны. В этой ситуации Вашингтон имеет основания для того, чтобы вводить против КНДР санкции, может оправдывать своё военное присутствие в Южной Корее. Но США не понравилось то, что у КНДР появилось ядерное оружие — это в корне изменило ситуацию и очень встревожило американцев. Только по этой причине были запущены переговоры: США надеются уговорами и обещаниями склонить Пхеньян к одностороннему разоружению», — подвёл итог эксперт.