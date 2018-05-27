На «Военном обозрении» раскрыт заговор • 310 • Война Раскрыта личность хозяина «Военного обозрения» Вадима Смирнова. Под этим именем прячется Исаак Смирновер, тот самый делец, что погубил русское самолётостроение и создал в РФ еврейскую медийную империю.





На фото: Исаак Смирновер после сдачи номера в печать разговаривает с сенатором Маккейном На фото: Исаак Смирновер после сдачи номера в печать разговаривает с сенатором Маккейном



В ходе журналистского расследования, продолжавшегося несколько лет, была раскрыта личность хозяина «Военного обозрения». Ниже приводятся основные эпизоды биографии этого человека, старательно избегающего публичности и вместе с тем оказывающего огромное влияние на события не только российской, но и мировой истории.







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Настоящее имя главы холдинга «ВО-медиа» — Исаак Израилевич Смирновер.



Краткая биография.



Беспринципный журналист и отъявленный либерал, курсирующий между Израилем, США и Украиной, а в Россию заглядывающий лишь для того, чтобы вылить на неё накопившееся ведро помоев. Возраст: 64 года. Мать — украинская еврейка, отец — украинец со львовскими корнями, прописан в Киеве. И. И. Смирновер — ровесник, одноклассник и близкий друг А. Макаревича и дальний кум П. Порошенко (Вальцмана). Проживает в городе Вашингтоне. Вхож в овальный, круглый и квадратный кабинеты Белого дома. Левой ногой открывает дверь Дональда Трампа, правой — дверь его зятя Кушнера. Мультимиллионер. Персона весьма влиятельная: в мае 2012 г. был приглашён на вирджинское заседание Бильдербергского клуба. С начала XXI века финансирует предвыборные кампании сенатора Маккейна. Бизнес Смирновера часто связан с большой политикой, однако удачливый делец никогда не попадал в санкционные списки американского минфина.



Подробная биография.



Родился 7 декабря 1953 года. В отрочестве хотел стать музыкантом, но в старших классах школы выяснил, что не имеет слуха. Барабан — единственный инструмент, на котором он мог бы играть. С горя подался в поэты. Любовь к слову привела его сначала к чтению самиздатовских текстов, размножаемых на ротапринтах, а затем в лагерь диссидентов, где он сошёлся с представителями подпольного еврейского сопротивления, мечтающего превратить СССР в один большой Израиль, от Киева до Биробиджана.



В конце 1970-х гг. участвовал в издании и распространении альманаха «Метрополь». Именно он в 1979 г. нелегально переправил номер «Метрополя» в Соединённые Штаты.



Благодаря способности обводить КГБ, МВД, ОБХСС и прочие бдящие органы вокруг пальца сумел сохранить формально чистую анкету (исключая пятый пункт). Вступал куда надо и аккуратно платил Родине взносы: не пропустил ни одной отметки в комсомольском билете. Есть сведения, что И. И. Смирновер переплатил взносов на 3 рубля и 62 копейки.



В финансовом отношении преуспел в конце 1980-х — начале 1990-х годов.



Первоначальный капитал сколотил на фото- и видеосъёмках обнажённых русских красавиц. Снимки, плёнки, кассеты и сами девушки поставлялись оптом в Турцию. Искалеченные судьбы «новых турчанок» ни в малейшей степени не волновали хладнокровного дельца и барыгу, набивавшего чемоданы, чулки и трёхлитровые банки твёрдой валютой.



В конце 1990-х — начале 2000-х гг. Смирновер вкладывает свои грязные капиталы в торговлю иностранными автомобилями, а следом — самолётами. Смирновер — один из тех людей, которые разрушили в России производство отечественных авиалайнеров и пролоббировали интересы американской корпорации «Боинг».



Безграничная свобода слова в России и бурное развитие Интернета привели Смирновера, с юности тяготевшего к творчеству, к замыслу создать собственное средство массовой информации. Здесь он снова преуспел.



В 2010 году он переменил своё паспортное имя, неудобное для России, на Вадим Иванович Смирнов и зарегистрировал доменное имя topwar.ru. Новый сайт, ловко замаскированный под патриотический и привлекший внимание большого числа русских патриотов, получил название «Военное обозрение». Израиль обвинил Сирию в помощи Ирану



Указанное СМИ управляется редакцией во главе с самим Смирновером и его женой, московской еврейкой и израильской гражданкой Розой Гольдман-Болотной, и имеет покровителей во всему миру, от Тель-Авива до Вашингтона.



Ничего общего с патриотизмом данный сайт не имеет. В этом легко убедиться, почитав комментарии сведущих читателей. Вот образец отзыва о «Военном обозрении» одного просвещённого человека:



Для примера: можно сколько угодно называть Россию разными уничижительными названиями, но не дай бог назовёшь США страной Пингвинией… Так что площадка на самом деле дерьмом пахнущая.



Оценка чрезмерно экспрессивная, но не согласиться с нею трудно.







Помимо российского, предусмотрительный мистер Смирновер имеет ещё три гражданства: американское, израильское и украинское. Владеет восемью языками, в том числе ивритом и японским. Doctor honoris causa философии, богословия, казуистики и эквилибристики.



Ортодоксальный еврей. Иудаизм принял двадцать лет тому назад. Обрезан. Возносит молитвы б-гу, уповая на светлое будущее Крыма в составе Украины и тёмное будущее России без ресурсных территорий Урала и Сибири и без «северных территорий», зато со столицей в Биробиджане.



В России сохраняет тесные отношения и тёплые связи с лицами еврейской национальности — противниками путинского режима и русского мира. Плотно контактирует с А. Макаревичем и А. Венедиктовым. В школьные годы играл с Макаревичем в одном ансамбле (бубен и маракасы). По непроверенным сведениям, полтора куплета песни «Скворец» написаны Смирновером и подарены Макаревичу на день рождения.



В 2014 г. спонсировал киевский евромайдан. Печенье, булочки, вафли, варенье, сало и горилка, которые разносила по площади еврейская мадам Нуланд, закупил на свои средства Исаак Смирновер. Он и Виктория Нуланд достигли общей цели: усадили на украинский трон Петра Порошенко (Вальцмана). Российская ПВО в Сирии сбила беспилотник



В 2018 году Смирновер поддержал через сайт «Военное обозрение» предвыборную кампанию российского клубничного олигарха и земельного магната Грудинина (швейцарского еврея, настоящая фамилия — Зильбергруд), чем отнял немало голосов (подсчёт продолжается) у единственного подлинного патриота России товарища Путина Владимира Владимировича, который, как известно, зарвавшуюся израильскую военщину способен поставить на место одним только окриком: «С-300!»



«Военным обозрением» Смирновер, разумеется, не ограничивается. Заграничные информационные площадки, ведущие пропагандистскую войну против русского мира, предоставляют ему целые полосы. Он с удовольствием пишет по-английски: этот язык наряду с ивритом давно заменил ему опостылевший русский.



Избегая огласки и заодно расширяя спектр информационного влияния, Смирновер пишет за границей под псевдонимами Билл Герц и Том Роган. Его русофобские, антисоветские, проукраинские и произраильские материалы периодически публикуются в «Washington Examiner» и «Free Beacon».



Именно он — один из ярых идеологов бомбового авиаудара по Керченскому (Крымскому) мосту, теневой спонсор ВВС Украины и ведущий поставщик спиртного в окопы ВСУ. Состоит в дальнем кумовстве с П. Вальцманом, которому, как уже указывалось выше, помог взойти на трон. В истории с майданным печеньем остался в тени, хотя документально доказано, что булки для бунта закупались Госдепом на его шекели, конвертированные в гривны.



После запланированной победы на российских президентских выборах 2024 года прозападного и проиерусалимского кандидата Д. Медведева (Менделя, по другим данным — Мендельберга) и рассоединения Крыма с Россией планирует вести свою программу на радиостанции «Эхо Москвы» с участием В. Иноземцева, А. Илларионова, Г. Каспарова, Б. Акунина и А. Чубайса. Кстати, является соавтором патента на наноасфальт (В. Смирнов, А. Чубайс, 2012), выданного Бильдербергским клубом. ВСУ отвадили от Горловки



В настоящее время Смирновер активно занимается информационным вредительством и подрывной деятельностью. Публикует в сети материалы, обучающие созданию в домашних условиях снарядов и мин на основе неисчерпаемых биологических ресурсов человеческого организма (доказательство первое; доказательство второе).



Согласно засекреченным данным британской контрразведки MI5, именно Исаак Смирновер не только профинансировал в полном объёме лечение русского предателя Скрипаля (наст. фамилия Скрипальбаум) и его дочери в госпитале города Солсбери, но и доставил на личном самолёте антидот. Известно также, что более ранняя попытка Смирновера выручить единоверца Б. Березовского в городе Лондоне оказалась запоздалой.



Русским рублям Исаак Израилевич предпочитает доллары, евро, гривны и новые шекели, на которые и содержит сайт «Военное обозрение», под маской патриотизма продвигающий дремучий американский гегемонизм, глобальные сионистские идеи и стратегические планы киевского контроля над Россией.



Сайт не только финансируется СВУ, СБУ, ЦРУ, MI5 и лично Эндрю Паркером, но и физически находится за границей, на вражеской территории. Бронированный пуленепробиваемый сервер установлен в подвале одного из поместий гражданина США Джона (Абрахама) Маккейна, сенатора-республиканца от Аризоны.







Географическое местоположение сервера topwar.ru, находящегося под крылом ястреба Маккейна, лишний раз доказывает американо-еврейское происхождение этого псевдопатриотического сайта, промывающего мозги доверчивым русским людям.



И последний горький факт. Половину своего состояния сенатор Маккейн завещал И. И. Смирноверу.





* * *



Журналистский коллектив «Военного обозрения» с возмущением и прискорбием признаёт перечисленные выше факты и публично отрекается от своего генерального директора.



Это отнюдь не значит, что команда сайта прекратит писать для «ВО» жидомасонские материалы, заказанные Исааком Смирновером. Простите, товарищи, но нам семьи кормить надо.



От имени редакции — Олег Чувакин



P. S. Особое примечание. Очень мелким шрифтом.

Top secret! Сатирическая биография В. И. Смирнова написана по мотивам комментариев на «Военном обозрении». В ходе журналистского расследования, продолжавшегося несколько лет, была раскрыта личность хозяина «Военного обозрения». Ниже приводятся основные эпизоды биографии этого человека, старательно избегающего публичности и вместе с тем оказывающего огромное влияние на события не только российской, но и мировой истории.Настоящее имя главы холдинга «ВО-медиа» — Исаак Израилевич Смирновер.Беспринципный журналист и отъявленный либерал, курсирующий между Израилем, США и Украиной, а в Россию заглядывающий лишь для того, чтобы вылить на неё накопившееся ведро помоев. Возраст: 64 года. Мать — украинская еврейка, отец — украинец со львовскими корнями, прописан в Киеве. И. И. Смирновер — ровесник, одноклассник и близкий друг А. Макаревича и дальний кум П. Порошенко (Вальцмана). Проживает в городе Вашингтоне. Вхож в овальный, круглый и квадратный кабинеты Белого дома. Левой ногой открывает дверь Дональда Трампа, правой — дверь его зятя Кушнера. Мультимиллионер. Персона весьма влиятельная: в мае 2012 г. был приглашён на вирджинское заседание Бильдербергского клуба. С начала XXI века финансирует предвыборные кампании сенатора Маккейна. Бизнес Смирновера часто связан с большой политикой, однако удачливый делец никогда не попадал в санкционные списки американского минфина.Родился 7 декабря 1953 года. В отрочестве хотел стать музыкантом, но в старших классах школы выяснил, что не имеет слуха. Барабан — единственный инструмент, на котором он мог бы играть. С горя подался в поэты. Любовь к слову привела его сначала к чтению самиздатовских текстов, размножаемых на ротапринтах, а затем в лагерь диссидентов, где он сошёлся с представителями подпольного еврейского сопротивления, мечтающего превратить СССР в один большой Израиль, от Киева до Биробиджана.В конце 1970-х гг. участвовал в издании и распространении альманаха «Метрополь». Именно он в 1979 г. нелегально переправил номер «Метрополя» в Соединённые Штаты.Благодаря способности обводить КГБ, МВД, ОБХСС и прочие бдящие органы вокруг пальца сумел сохранить формально чистую анкету (исключая пятый пункт). Вступал куда надо и аккуратно платил Родине взносы: не пропустил ни одной отметки в комсомольском билете. Есть сведения, что И. И. Смирновер переплатил взносов на 3 рубля и 62 копейки.В финансовом отношении преуспел в конце 1980-х — начале 1990-х годов.Первоначальный капитал сколотил на фото- и видеосъёмках обнажённых русских красавиц. Снимки, плёнки, кассеты и сами девушки поставлялись оптом в Турцию. Искалеченные судьбы «новых турчанок» ни в малейшей степени не волновали хладнокровного дельца и барыгу, набивавшего чемоданы, чулки и трёхлитровые банки твёрдой валютой.В конце 1990-х — начале 2000-х гг. Смирновер вкладывает свои грязные капиталы в торговлю иностранными автомобилями, а следом — самолётами. Смирновер — один из тех людей, которые разрушили в России производство отечественных авиалайнеров и пролоббировали интересы американской корпорации «Боинг».Безграничная свобода слова в России и бурное развитие Интернета привели Смирновера, с юности тяготевшего к творчеству, к замыслу создать собственное средство массовой информации. Здесь он снова преуспел.В 2010 году он переменил своё паспортное имя, неудобное для России, наи зарегистрировал доменное имя topwar.ru. Новый сайт, ловко замаскированный под патриотический и привлекший внимание большого числа русских патриотов, получил название «Военное обозрение».Указанное СМИ управляется редакцией во главе с самим Смирновером и его женой, московской еврейкой и израильской гражданкой Розой Гольдман-Болотной, и имеет покровителей во всему миру, от Тель-Авива до Вашингтона.Ничего общего с патриотизмом данный сайт не имеет. В этом легко убедиться, почитав комментарии сведущих читателей. Вот образец отзыва о «Военном обозрении» одного просвещённого человека:Оценка чрезмерно экспрессивная, но не согласиться с нею трудно.Помимо российского, предусмотрительный мистер Смирновер имеет ещё три гражданства: американское, израильское и украинское. Владеет восемью языками, в том числе ивритом и японским. Doctor honoris causa философии, богословия, казуистики и эквилибристики.Ортодоксальный еврей. Иудаизм принял двадцать лет тому назад. Обрезан. Возносит молитвы б-гу, уповая на светлое будущее Крыма в составе Украины и тёмное будущее России без ресурсных территорий Урала и Сибири и без «северных территорий», зато со столицей в Биробиджане.В России сохраняет тесные отношения и тёплые связи с лицами еврейской национальности — противниками путинского режима и русского мира. Плотно контактирует с А. Макаревичем и А. Венедиктовым. В школьные годы играл с Макаревичем в одном ансамбле (бубен и маракасы). По непроверенным сведениям, полтора куплета песни «Скворец» написаны Смирновером и подарены Макаревичу на день рождения.В 2014 г. спонсировал киевский евромайдан. Печенье, булочки, вафли, варенье, сало и горилка, которые разносила по площади еврейская мадам Нуланд, закупил на свои средства Исаак Смирновер. Он и Виктория Нуланд достигли общей цели: усадили на украинский трон Петра Порошенко (Вальцмана).В 2018 году Смирновер поддержал через сайт «Военное обозрение» предвыборную кампанию российского клубничного олигарха и земельного магната Грудинина (швейцарского еврея, настоящая фамилия — Зильбергруд), чем отнял немало голосов (подсчёт продолжается) у единственного подлинного патриота России товарища Путина Владимира Владимировича, который, как известно, зарвавшуюся израильскую военщину способен поставить на место одним только окриком: «С-300!»«Военным обозрением» Смирновер, разумеется, не ограничивается. Заграничные информационные площадки, ведущие пропагандистскую войну против русского мира, предоставляют ему целые полосы. Он с удовольствием пишет по-английски: этот язык наряду с ивритом давно заменил ему опостылевший русский.Избегая огласки и заодно расширяя спектр информационного влияния, Смирновер пишет за границей под псевдонимами Билл Герц и Том Роган. Его русофобские, антисоветские, проукраинские и произраильские материалы периодически публикуются в «Washington Examiner» и «Free Beacon».Именно он — один из ярых идеологов бомбового авиаудара по Керченскому (Крымскому) мосту, теневой спонсор ВВС Украины и ведущий поставщик спиртного в окопы ВСУ. Состоит в дальнем кумовстве с П. Вальцманом, которому, как уже указывалось выше, помог взойти на трон. В истории с майданным печеньем остался в тени, хотя документально доказано, что булки для бунта закупались Госдепом на его шекели, конвертированные в гривны.После запланированной победы на российских президентских выборах 2024 года прозападного и проиерусалимского кандидата Д. Медведева (Менделя, по другим данным — Мендельберга) и рассоединения Крыма с Россией планирует вести свою программу на радиостанции «Эхо Москвы» с участием В. Иноземцева, А. Илларионова, Г. Каспарова, Б. Акунина и А. Чубайса. Кстати, является соавтором патента на наноасфальт (В. Смирнов, А. Чубайс, 2012), выданного Бильдербергским клубом.В настоящее время Смирновер активно занимается информационным вредительством и подрывной деятельностью. Публикует в сети материалы, обучающие созданию в домашних условиях снарядов и мин на основе неисчерпаемых биологических ресурсов человеческого организма (доказательство первое; доказательство второе).Согласно засекреченным данным британской контрразведки MI5, именно Исаак Смирновер не только профинансировал в полном объёме лечение русского предателя Скрипаля (наст. фамилия Скрипальбаум) и его дочери в госпитале города Солсбери, но и доставил на личном самолёте антидот. Известно также, что более ранняя попытка Смирновера выручить единоверца Б. Березовского в городе Лондоне оказалась запоздалой.Русским рублям Исаак Израилевич предпочитает доллары, евро, гривны и новые шекели, на которые и содержит сайт «Военное обозрение», под маской патриотизма продвигающий дремучий американский гегемонизм, глобальные сионистские идеи и стратегические планы киевского контроля над Россией.Сайт не только финансируется СВУ, СБУ, ЦРУ, MI5 и лично Эндрю Паркером, но и физически находится за границей, на вражеской территории. Бронированный пуленепробиваемый сервер установлен в подвале одного из поместий гражданина США Джона (Абрахама) Маккейна, сенатора-республиканца от Аризоны.Географическое местоположение сервера topwar.ru, находящегося под крылом ястреба Маккейна, лишний раз доказывает американо-еврейское происхождение этого псевдопатриотического сайта, промывающего мозги доверчивым русским людям.И последний горький факт. Половину своего состояния сенатор Маккейн завещал И. И. Смирноверу.Журналистский коллектив «Военного обозрения» с возмущением и прискорбием признаёт перечисленные выше факты и публично отрекается от своего генерального директора.Это отнюдь не значит, что команда сайта прекратит писать для «ВО» жидомасонские материалы, заказанные Исааком Смирновером. Простите, товарищи, но нам семьи кормить надо. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 310 Источник Похожие новости Наступление или нет: что происходит в Донбассе Израиль обвинил Сирию в помощи Ирану ВСУ перебросили «Рапиры» к фронту

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