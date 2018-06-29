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На Виталия Милонова напали в аэропорту
29 июня 2018, 16:39 • 67 • В России
-Не снимайте меня! – крепыш-парковщик в рубашке попытался выбить камеру из рук Виталия Милонова.
- Ты меня еще ударь! – отбивался депутат Госдумы.
«Корочку» парковщику он не показал. Бился честно – один на один. Так с чего же началась потасовка?
В петербургском аэропорту «Пулково» тайно увеличили цены за парковку. Теперь оставить машину там на 17 часов стоит не 1000 рублей, а 3.650. Люди в ужасе проверили свои талончики. Под раздачу попал и депутат Милонов.
Теперь он обвиняет сотрудников «Пулково» в том, что они хотят испортить Чемпионат мира по футболу. И просит Федеральную Антимонопольную службу провести в аэропорту проверку.
- Парковка, на которой всегда петербуржцы оставляют машины, стала непривычно дорогой, - рассказал «КП» Милонов. - Вместо привычных тысячи рублей за 17 часов, аппарат попросил 3650 рублей. И это за парковку под открытым небом - под солнцем и дождем. Это не та парковка, где зона высадки, а самая обычная. И вот вернувшись из Москвы я заметил, что люди как-то громко обсуждают проблему. Засунул билет и мне выдает сумму в 4 раза выше, чем месяц назад. Думал, сломалась система. Сказали - платите. Это такие цены на 22 июня сделали. Пошёл разбираться с парковщиком, стал его снимать. Он пытался выбить камеру из рук. Удостоверения депутата я ему не показывал.
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