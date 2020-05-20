Он справился с задачей века для своей страны – Португалии. Отвоевал для нее место в международной торговле. Великий путешественник Васко да Гама стал первым европейцем, спустившимся с корабля на землю Индии. Это случилось 20 мая 1498 года.

На вине и сухарях: как Васко да Гама прославил Португалию 03:00

В XVI век Португалия рисковала вступить небогатым государством, находящимся на периферии мировой экономики. Она была ослаблена бесконечными конфликтами с неспокойными соседями: маврами и христианами. Вчерашние союзники в то время становились врагами в мгновение ока.

Спасительный путь на юг

Небольшое Португальское королевство веками почти не имело источников благосостояния. Оно сводило концы с концами. Да еще и тратилось на оборону. Торговля стала спасительной соломинкой. И особенно с Востоком, изобилующим ценными товарами, которые ценили европейцы. Но в Средиземноморье португальцам делать было нечего – его контролировали Венеция и Генуя. На севере были свои "хозяева". Выбора не оставалось: следовало покорять Атлантический океан, который тогда назывался Морем мрака и идти туда, где еще не бросили якорь другие европейцы. Но только хорошо подготовившись. Все связанное с морем стало главной задачей португальцев. Они нанимали иностранных капитанов и кораблестроителей, строили верфи, а затем и собственные суда. Бесстрашные путешественники закрепили Португалию на африканском континенте, откуда собирали информацию о своей ключевой цели – далекой и богатой Индии. К концу 15 века португальцы поняли – пора. Они готовы к большому походу.

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Первый из отважных

Рискованная экспедиция в Индию была тщательно подготовлена: построены четыре корабля, включая транспортное судно. Команды состояли их опытных моряков, переводчиков и астрономов. В их распоряжении были лучшие карты и навигационные приборы. Среди них находились и осужденные уголовники: для самых опасных поручений. Рацион питания был скудный, но достаточный для работы: сухари, вода, солонина, немного вина, горох и чечевица. Такой и была эпоха Великих географических открытий, считает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Лазарь Хейфец:

"Начался массированный обмен товарами, культурами. Следом за великими географическими открытиями последовала колонизация. Мореплаватели Португалии, Испании, Англии, Голландии увидели экономический интерес в этих странах. Великие географические открытия были для кого? Для Европы. Взгляд из Азии на все это другой".

© Free-Photos / Pixabay Глобусы

Спустя четыре с половиной месяца, пройдя через смертельно опасные испытания у берегов Африки – чужаков и конкурентов там никто не хотел и видеть – экспедиция Васко да Гамы остановились на рейде напротив города Каликут. Ее встретили с почестями. Однако арабские купцы, контролировавшие торговлю с Индией, подговорили раджу – правителя Каликута – арестовать сошедших на берег португальцев. Васко да Гама в ответ задержал знатных индийцев и приказал обстрелять арабские корабли: тем пришлось отступить. Громом пушек европейцы возвестили свое появление в Индии. А за Португалией закрепился статус великой морской державы.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik