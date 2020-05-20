Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
Главная / Аналитика

На вине и сухарях: как Васко да Гама прославил Португалию

20 мая 2020, 04:55  •  35 • Аналитика
© РИА Новости / С. Кулик
Он справился с задачей века для своей страны – Португалии. Отвоевал для нее место в международной торговле. Великий путешественник Васко да Гама стал первым европейцем, спустившимся с корабля на землю Индии. Это случилось 20 мая 1498 года.
На вине и сухарях: как Васко да Гама прославил Португалию
03:00
В XVI век Португалия рисковала вступить небогатым государством, находящимся на периферии мировой экономики. Она была ослаблена бесконечными конфликтами с неспокойными соседями: маврами и христианами. Вчерашние союзники в то время становились врагами в мгновение ока.
Спасительный путь на юг
Небольшое Португальское королевство веками почти не имело источников благосостояния. Оно сводило концы с концами. Да еще и тратилось на оборону. Торговля стала спасительной соломинкой. И особенно с Востоком, изобилующим ценными товарами, которые ценили европейцы. Но в Средиземноморье португальцам делать было нечего – его контролировали Венеция и Генуя. На севере были свои "хозяева". Выбора не оставалось: следовало покорять Атлантический океан, который тогда назывался Морем мрака и идти туда, где еще не бросили якорь другие европейцы. Но только хорошо подготовившись. Все связанное с морем стало главной задачей португальцев. Они нанимали иностранных капитанов и кораблестроителей, строили верфи, а затем и собственные суда. Бесстрашные путешественники закрепили Португалию на африканском континенте, откуда собирали информацию о своей ключевой цели – далекой и богатой Индии. К концу 15 века португальцы поняли – пора. Они готовы к большому походу.
© Flickr / tegioz
Первый из отважных
Рискованная экспедиция в Индию была тщательно подготовлена: построены четыре корабля, включая транспортное судно. Команды состояли их опытных моряков, переводчиков и астрономов. В их распоряжении были лучшие карты и навигационные приборы. Среди них находились и осужденные уголовники: для самых опасных поручений. Рацион питания был скудный, но достаточный для работы: сухари, вода, солонина, немного вина, горох и чечевица. Такой и была эпоха Великих географических открытий, считает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Лазарь Хейфец:
"Начался массированный обмен товарами, культурами. Следом за великими географическими открытиями последовала колонизация. Мореплаватели Португалии, Испании, Англии, Голландии увидели экономический интерес в этих странах. Великие географические открытия были для кого? Для Европы. Взгляд из Азии на все это другой".
© Free-Photos / Pixabay
Глобусы
Спустя четыре с половиной месяца, пройдя через смертельно опасные испытания у берегов Африки – чужаков и конкурентов там никто не хотел и видеть – экспедиция Васко да Гамы остановились на рейде напротив города Каликут. Ее встретили с почестями. Однако арабские купцы, контролировавшие торговлю с Индией, подговорили раджу – правителя Каликута – арестовать сошедших на берег португальцев. Васко да Гама в ответ задержал знатных индийцев и приказал обстрелять арабские корабли: тем пришлось отступить. Громом пушек европейцы возвестили свое появление в Индии. А за Португалией закрепился статус великой морской державы.
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 09:55
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
19 мая 2020, 08:55
Маршал безмолвствует. Как поражение Хафтара на авиабазе Аль-Ватия изменит расклад сил в Ливии
19 мая 2020, 07:55
Дмитрий Карбышев. Непокоренный генерал
19 мая 2020, 09:55
"Сталкеру" 40 лет: как Тарковский прозрел будущее
19 мая 2020, 13:55
Русский стандарт
19 мая 2020, 15:55
Медведи на улицах: природа ликует во время пандемии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.