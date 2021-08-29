На видео с "уснувшим" Байденом разглядели "позор мирового уровня"

Американские читатели выразили стыд и другие чувства после появления видео с "заснувшим" на встрече Байденом.

Читатели анонимного портала в США Citizen Free Press отреагировали на видео с заснувшим во время встречи с главой правительства Израиля президентом Джо Байденом.

Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне.

Многие подписчики уверены, чта такой инцидент означает катастрофу для США.

Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки,

- отметил подписчик.

"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", - написал пользователь Citizen Free Press.

"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит, - отметил американец.