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На видео с "уснувшим" Байденом разглядели "позор мирового уровня"

29 августа 2021, 20:55  •  119 • Политика
Американские читатели выразили стыд и другие чувства после появления видео с "заснувшим" на встрече Байденом.
Читатели анонимного портала в США Citizen Free Press отреагировали на видео с заснувшим во время встречи с главой правительства Израиля президентом Джо Байденом.
Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне.
Многие подписчики уверены, чта такой инцидент означает катастрофу для США.
Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки,
- отметил подписчик.
"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", - написал пользователь Citizen Free Press.
"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит, - отметил американец.

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