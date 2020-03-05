На ветерана войны в Чечне либеральная тусовка «накинулась» за уроки мужества в школах • 90 • Война

Мы много говорим о приближающейся дате-75-летии Победы в Великой Отечественной войне. И это правильно. Те, кто победил фашизм достойны памяти своих потомков. Как и все те, кто отдал жизнь за независимость нашей Родины во всех войнах, в которых пришлось участвовать россиянам. Как же бесит некоторых сограждан наша память. Сколько яда выливается на тех, кто прямо говорит об этом.



Вечная война добра и зла. Кто есть кто







Писать сегодня о «лучше бы мы проиграли войну и жили бы сейчас как немцы» опасно. Могут и физиономию набить. А буквальном смысле этого слова. А вот «кусать» тех, кто реально, а не на словах и спонсорские деньги, занимается патриотическим воспитанием, можно. Поносить их в соцсетях можно. Врать можно. Рассказывай о них все что угодно. Это личное мнение и никто не вправе мне запрещать его высказывать.



Но попробуйте ответить таким «героям из монитора» на их же языке. Нет, не надо обзываться, не надо употреблять ненормативную лексику. Достаточно просто на ответить так, как это сделал депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев. «У тебя воспиталка не выросла». Вой от «возмущенных родителей», «общественности», различных «общественных помощников» обеспечен.



Многие читатели уже слышали о разгорающемся скандале. Депутат заксобрания Свердловской области, мастер спорта по боксу, бывший СОБРовец, повоевавший в Чечне, награжденный медалью «За отвагу» в 1996 году, руководитель духовно-патриотического движения «Русь» и вице-президент федерации бокса Екатеринбурга, директор Уральского завода металлоконструкций Андрей Гориславцев в Фейсбуке отчитался об очередном «уроке мужества», которые проводятся постоянно в различных школах области, проведенном в поселке Горный Щит.



Такие уроки проводились, и я надеюсь будут проводиться впредь уже много лет. Объединение «Русь», ветераны боевых действий и молодежь, привозят в школы макеты оружия, рассказывают о войнах, в которых участвовали сами, или о тех, в которых сегодня участвуют наши военнослужащие. Рассказы сопровождаются показом макетов вооружения, которые школьники могут потрогать, подержать в руках.



Кроме этого, «Русь» рассказывает и о спортивных достижениях земляков, о школе бокса. Приглашает школьников к занятиям спортом. Параллельно с депутатством и руководством патриотическим объединением Гориславцев руководит ещё и сетью школ бокса в городе.



Но вдруг, а я повторюсь, такие уроки мужества «Русь» проводит в различных школах области периодически, часть родителей увидела в этих уроках патриотизма милитаризацию образования! Дискуссия разгорелась под постом депутата.



Что же произошло во время дискуссии



Процитирую некоторые высказывания. Вот что написал депутат под фото с урока:



«Выяснилось, что у ребят Турция ассоциируется с оллинклюзив в Анталии, а не с кровавыми войнами с Россией, в которых Османская Империя потеряла 2/3 своей территории».​​​​​​​

«Вам не нравится, что мы ребятам рассказываем про подвиг наших предков, защищавших Родину, и показываем образцы оружия. И вы хотите запретить нам рассказывать детям о войне путём запросов и жалоб. Называете себя правозащитником. И цель ваша: поколение танцоров, привыкших к комфорту».

«...мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать, это естественно и нормально».

«...на войне спадают маски, проявляются предатели, всёпропальщики, трусы, пацифисты, критики власти и ВС».​​​​​​​



А вот это ответы противников Гориславцева.



«Ветераны к нам приходили, да. Но, пулеметов и автоматов в школу не приносили. Рассказывали, про войну, про то, что это ужас, грязь, увечья, смерть. Про то, что война это большое несчастье для любой страны, и, не дай бог, чтобы мы, дети, на неё попали. А у вас война это нормально, естественно, это победы, ордена, почёт, уважение, патриотизм. А про оторванные ноги и гробы с молодыми солдатами, вы как-то умалчиваете, видимо из скромности». Алексей Садовский

«Я по Семейному кодексу РФ обязан и вправе заниматься воспитанием, образованием, развитием нравственным, духовным, физическим своих детей. Где в Семейном кодексе РФ указано, что посторонние мужчинопилотки вправе, а тем более обязаны вмешиваться в процесс воспитания моих детей? Руки прочь от наших детей!»​​​​​​​. Константин Климов







Кстати, именно на пост и ответил Андрей Гориславцев. «Волну» подняла общественный помощник Уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина. Именно она выяснила очень важную подробность из жизни будущего депутата. Он оказывается педагогического института не заканчивал. Согласитесь, высшая школа милиции это не педвуз. И русский язык (или уроки труда) не преподавал! Работал оперуполномоченным в РУВД, «линия работы-грабежи, разбойные нападения». Вот и её пост:



«Людям, совершенно далеким от преподавательской деятельности, нужны ваши дети. Целым организациям нужны. И они идут в школы, идут с оружием, свято веря, что именно это сегодня нужно вашим детям. Вступила я в диалог с мужчинами из духовно-патриотического движения «Русь», увидав их пост с фотографиями. Завязалась дискуссия, мужчины перешли в нападение.



Оказывается, проводят в школах уроки «Мужества». Почитала про эту организацию, есть у них несколько школ бокса, и это хорошо. Зачем в школы полезли? Да еще с такими целями. Ведь это не предусмотрено школьной программой, по которой дети должны получать знания. Детям приходится дополнительные часы слушать про войны и лицезреть оружие? Я намерена сделать запрос в министерство образования».



Будем рассказывать о подвигах на войне или воспитывать пацифистов

Я, наверное, что-то в этой мешанине новостей упустил. На Земле больше не воюют? НАТО отправили свое вооружение на заводы по переплавке металлолома? Американцы собрались всей страной строить мост по типу Крымского через океан и обнять «любимых русских людей»? С терроризмом в мировом масштабе покончено? Преступники тоже самоперевоспитались и пошли работать помощниками воспитателей в детские сады? Мы уже живем в самое мирное время?



Тогда права госпожа общественная помощница. Согласен с её выводом о недостатке педагогического образования у депутата. Наверное на его воспитание повлияло то, за что он потом очень уважаемую награду получил «За отвагу». Урок мужества... Ну не комильфо. Педагог бы назвал это примерно так - урок погружения в историю... Приходи школьник, смотри на витрину и погружайся. Забудь про погибшего прадеда.



Мне вот интересно, а почему госпожа Вековшинина про бокс забыла? Там же люди друг друга по лицу бьют кулаками. Тоже не комильфо. Нос могут сломать или уши. Надо срочно вместо школ бокса вводить школы поцелуев, например. А что, красиво... Представляете, чемпионский бой тяжеловесов. 12 раундов. Кто кого зацелует до потери сознания…



Вот как так получается, президент постоянно говорит о патриотическом воспитании, государство тратит огромные суммы на создание «Патриотов», армейские игры, восстановление памятников воинам. И в то же время, на местах, там, где большинство мужчин служили или пойдут служить в армию, начинают поливать грязью энтузиастов, которые реально работают с детьми. А мы молчим…



Мы много говорим о приближающейся дате-75-летии Победы в Великой Отечественной войне. И это правильно. Те, кто победил фашизм достойны памяти своих потомков. Как и все те, кто отдал жизнь за независимость нашей Родины во всех войнах, в которых пришлось участвовать россиянам. Как же бесит некоторых сограждан наша память. Сколько яда выливается на тех, кто прямо говорит об этом.Вечная война добра и зла. Кто есть ктоПисать сегодня о «лучше бы мы проиграли войну и жили бы сейчас как немцы» опасно. Могут и физиономию набить. А буквальном смысле этого слова. А вот «кусать» тех, кто реально, а не на словах и спонсорские деньги, занимается патриотическим воспитанием, можно. Поносить их в соцсетях можно. Врать можно. Рассказывай о них все что угодно. Это личное мнение и никто не вправе мне запрещать его высказывать.Но попробуйте ответить таким «героям из монитора» на их же языке. Нет, не надо обзываться, не надо употреблять ненормативную лексику. Достаточно просто на ответить так, как это сделал депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев. «У тебя воспиталка не выросла». Вой от «возмущенных родителей», «общественности», различных «общественных помощников» обеспечен.Многие читатели уже слышали о разгорающемся скандале. Депутат заксобрания Свердловской области, мастер спорта по боксу, бывший СОБРовец, повоевавший в Чечне, награжденный медалью «За отвагу» в 1996 году, руководитель духовно-патриотического движения «Русь» и вице-президент федерации бокса Екатеринбурга, директор Уральского завода металлоконструкций Андрей Гориславцев в Фейсбуке отчитался об очередном «уроке мужества», которые проводятся постоянно в различных школах области, проведенном в поселке Горный Щит.Такие уроки проводились, и я надеюсь будут проводиться впредь уже много лет. Объединение «Русь», ветераны боевых действий и молодежь, привозят в школы макеты оружия, рассказывают о войнах, в которых участвовали сами, или о тех, в которых сегодня участвуют наши военнослужащие. Рассказы сопровождаются показом макетов вооружения, которые школьники могут потрогать, подержать в руках.Кроме этого, «Русь» рассказывает и о спортивных достижениях земляков, о школе бокса. Приглашает школьников к занятиям спортом. Параллельно с депутатством и руководством патриотическим объединением Гориславцев руководит ещё и сетью школ бокса в городе.Но вдруг, а я повторюсь, такие уроки мужества «Русь» проводит в различных школах области периодически, часть родителей увидела в этих уроках патриотизма милитаризацию образования! Дискуссия разгорелась под постом депутата.Процитирую некоторые высказывания. Вот что написал депутат под фото с урока:А вот это ответы противников Гориславцева.Кстати, именно на пост и ответил Андрей Гориславцев. «Волну» подняла общественный помощник Уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина. Именно она выяснила очень важную подробность из жизни будущего депутата. Он оказывается педагогического института не заканчивал. Согласитесь, высшая школа милиции это не педвуз. И русский язык (или уроки труда) не преподавал! Работал оперуполномоченным в РУВД, «линия работы-грабежи, разбойные нападения». Вот и её пост:Я, наверное, что-то в этой мешанине новостей упустил. На Земле больше не воюют? НАТО отправили свое вооружение на заводы по переплавке металлолома? Американцы собрались всей страной строить мост по типу Крымского через океан и обнять «любимых русских людей»? С терроризмом в мировом масштабе покончено? Преступники тоже самоперевоспитались и пошли работать помощниками воспитателей в детские сады? Мы уже живем в самое мирное время?Тогда права госпожа общественная помощница. Согласен с её выводом о недостатке педагогического образования у депутата. Наверное на его воспитание повлияло то, за что он потом очень уважаемую награду получил «За отвагу». Урок мужества... Ну не комильфо. Педагог бы назвал это примерно так - урок погружения в историю... Приходи школьник, смотри на витрину и погружайся. Забудь про погибшего прадеда.Мне вот интересно, а почему госпожа Вековшинина про бокс забыла? Там же люди друг друга по лицу бьют кулаками. Тоже не комильфо. Нос могут сломать или уши. Надо срочно вместо школ бокса вводить школы поцелуев, например. А что, красиво... Представляете, чемпионский бой тяжеловесов. 12 раундов. Кто кого зацелует до потери сознания…Вот как так получается, президент постоянно говорит о патриотическом воспитании, государство тратит огромные суммы на создание «Патриотов», армейские игры, восстановление памятников воинам. И в то же время, на местах, там, где большинство мужчин служили или пойдут служить в армию, начинают поливать грязью энтузиастов, которые реально работают с детьми. А мы молчим… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





90 Источник Похожие новости Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400 Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации Почему у России нет истребителей пятого поколения? Эрдогана остановили: Турция пока не рискнула закрыть Босфор российским кораблям Эрдогана закрытое небо Сирии не напугало: «Русские не помеха» Новости партнеров