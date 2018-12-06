На Венгрию оказывают давление, чтобы она уступила Киеву в вопросе о правах украинских венгров

Тем не менее Будапешт будет и далее блокировать встречи комиссии Украина – НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что вопрос соблюдения прав венгерского меньшинства на Украине неразрывно связан с вопросом национальной безопасности Венгрии.

«Обеспечение прав национальных меньшинств – это часть политики обеспечения безопасности и стабильности», - заявил министр.

Сийярто также признал, что на Венгрию оказывается давление с целью заставить её пойти на уступки Киеву ценой пренебрежения правами украинских венгров: «На нас оказывается большое давление, чтобы мы изменили свои взгляды. Но если мы на это пойдём, у нас не останется методов для обеспечения прав венгерского меньшинства [на Украине]».

Указав на поддержку венгерскими властями территориальной целостности Украины, Сийрято подтвердил, что Будапешт и далее будет блокировать встречи комиссии Украина – НАТО, пока Киев не откажется от дискриминации закарпатских венгров.

В октябре сего года постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвала Будапешт не мешать деятельности комиссии Украина – НАТО. В Будапеште проигнорировали её слова.

В этот раз США инициировали в Брюсселе обсуждение представителями стран НАТО ситуации в Чёрном море, уже второе в таком формате. По словам американских дипломатов, акцент на проблематике Черноморского региона сделан специально, чтобы обойти вето Будапешта на проведение заседаний комиссии Украина – НАТО. Как не черноморская держава, Венгрия не принимает в них участия.