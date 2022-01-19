На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не "солдаты"

На вброс главы МИД Канады Мелани Жоли о Донбассе посольство России в Канаде ответило прямым текстом. Русские дипломаты напомнили о том, кто на самом деле те "солдаты", о которых заявила Жоли.

Речь идёт о заявлении канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о ситуации в Донбассе. В своём сообщении в официальном Twitter от 18 января она заявила о "почти 4500 украинских солдат", которые погибли "в войне с Россией на восточном фронте".

В русском посольстве заявили о том, что, во-первых, такие формулировки способствуют искажению действительности и препятствуют стабилизации обстановки и "возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений". Во-вторых, в посольстве напомнили, что "солдаты", о которых заявила Жоли, - это "участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны".

Напомним, что с 2014 года Украина вместе с коллективным Западом обвиняет Россию в нападении на Донбасс, однако по сей день ни одного доказательства кроме голословных заявлений предоставлено не было. При этом доказательств и фактов нападения украинских войск на жителей Донбасса накопилось множество.