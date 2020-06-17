«На уровне лучших мировых образцов»: на что будет способен новый российский пистолет скрытого ношения

В России разрабатывается новый пистолет скрытого ношения калибра 9 × 19 мм. Об этом сообщил генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. Опытный образец должен появиться уже в ближайшее время. Пистолет создаётся на базе комплекса «Удав». Его особенность будет заключаться в минимуме выступающих деталей и боекомплекте, который составит 18 патронов. В первую очередь такое оружие окажется полезным для оперативников силовых ведомств РФ, использующих сейчас легендарный ПМ. Как отмечают эксперты, новое изделие можно будет незаметно носить в кобуре и под одеждой.

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил в интервью РИА Новости о скором создании нового пистолета скрытого ношения (ПСН). Руководитель предприятия отметил, что особой сложности в разработке этого оружия нет, поэтому опытный образец будет представлен уже в ближайшее время.

«Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9 × 19 мм. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для тех, кому необходимо иметь такое оружие по долгу службы, и специальную спортивную версию», — сказал Баков.

Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ пояснил, что пистолет скрытого ношения понадобится в первую очередь сотрудникам оперативных подразделений. Сейчас они вооружены пистолетом Макарова, который, по словам Бакова, не устраивает силовиков по мощности и боезапасу. Боекомплект нового оружия составит 18 патронов против восьми, которые помещаются в магазине немодернизированной версии ПМ.

На основе «Удава»

Как пояснили RT в ЦНИИТОЧМАШ, новое оружие скрытого ношения создаётся на базе пистолетного комплекса «Удав». Его главным свойством станет минимальное количество выступающих элементов. Для стрельбы будут использоваться штатные патроны 9 × 19 мм.

«Удав» — новейший пистолет, разработанный по заказу Минобороны РФ. Перед специалистами ЦНИИТОЧМАШ была поставлена задача сконструировать индивидуальное оружие для «скрытного поражения живой силы» противника в средствах защиты 2-го класса (в общей сложности существует 9 классов) с расстояния 25 м.

Пистолетный комплекс «Удав»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Опытно-войсковая эксплуатация «Удава» успешно завершилась в 2019 году. Ожидается, что пистолет будет принят на вооружение в 2020-м. После этого климовское предприятие должно получить заказ на поставку серийных образцов.

Для стрельбы патронами 9 × 19 мм приспособлены три модификации «Удава» — армейская, спортивная и полицейская. В обычной комплектации масса пустого пистолета составляет 780 г, длина — 205 мм, ёмкость магазина — 18 патронов, усилие стрельбы с предохранителем — 4 кг, с боевого взвода — 1,5 кг. При необходимости на оружие можно установить глушитель и прицельные устройства.

В мае 2020 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала детище ЦНИИТОЧМАШ изобретением. «Удав» отличается от аналогов тем, что он исключает поворот спускового курка при включённом предохранителе. Новация обеспечивает более высокий уровень безопасности стрелка в момент обращения с пистолетом.

Кроме того, «Удав» выполнен в виде П-образной штампованной конструкции. Она повышает боевую эксплуатационную долговечность оружия, улучшает точность и кучность стрельбы, способствует манёвренности бойца «при стрельбе в оперативной обстановке».

Одним из самых известных представителей оружия скрытого ношения в России является самозарядный ПСМ разработки АО «Ижевский механический завод». Пистолет был принят на вооружение оперативных формирований КГБ и МВД СССР в далёком 1972 году.

ПСМ представляет собой широко распространённое малогабаритное оружие под патрон 5,45 × 18 мм. Длина изделия — 155 мм, длина ствола — 85 мм, толщина — 18 мм, масса снаряжённого пистолета — 510 г, ёмкость магазина — восемь патронов.

Как отмечают эксперты, пистолет скрытого ношения предназначен для размещения в кобуре различного типа и под одеждой. Главная особенность этого оружия в том, что его невозможно обнаружить визуально, даже когда стрелок носит обычную гражданскую одежду. Чаще всего подобные пистолеты компактны, имеют малые габариты, небольшой вес и толщину. Кроме того, они практически лишены выступающих конструкций.

«Пистолет скрытого ношения должен удобно помещаться за поясом и при этом не выступать. Хотя чаще всего пистолет носят в кобуре. Самая удобная — кожаная оперативная кобура, она размещается на подтяжках и, как правило, хорошо скрывает оружие под пиджаком и другой верхней одеждой», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Аналитик считает, что «Удав» при всех его достоинствах — достаточно габаритное оружие для скрытого ношения. Однако военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с RT высказал иную точку зрения. Он полагает, что специалисты климовского предприятия имеют «чёткое представление о том, как создавать пистолеты разного типа на уровне лучших мировых образцов».

В свою очередь, в ЦНИИТОЧМАШ сообщили RT, что инженеры института смогут на основе «Удава» разработать пистолет с боекомплектом 18 патронов, который будет удобен для носки как в кобуре, так и под одеждой.

«Экономическая подоплёка»

Аналитики не исключают, что пистолет скрытого ношения, который создаётся в стенах ЦНИИТОЧМАШ, будет закупаться оперативными подразделениями силовых ведомств РФ. Однако они предполагают, что масштабы поставок не позволят вытеснить пистолет Макарова, принятый на вооружение ещё в 1951 году.

Масса легендарного ПМ (пустого) составляет 730 г, длина — 161 мм, прицельная дальность — 25 м. Ёмкость магазина невелика — восемь патронов, однако боекомплект модернизированных версий этого оружия увеличен до десяти и 12 патронов.

Пистолет Макарова

РИА Новости

© Виталий Аньков

Отечественный пистолет получил всемирную популярность за мощь, простоту и надёжность. К его недостаткам относят сильную отдачу, тугой спуск и отсутствие планок для крепления дополнительных приспособлений. Тем не менее опрошенные RT эксперты назвали эти упущения непринципиальными.

«В конце концов, в вопросе замены пистолета Макарова важна экономическая подоплёка. Это очень доступное по цене оружие. В дополнение к этому оно справляется со своими боевыми задачами. По эффективности применения ПМ ничем не уступает современным западным образцам. Да, он более тяжёлый, у него меньше ёмкость магазина, однако минусами западных пистолетов являются прихотливость, недостаточная надёжность и безопасность по причине как раз мягкого спуска», — рассуждает Александр Бутырин.

Как пояснил эксперт, особенность применения пистолета заключается в том, что стрельба из него, как правило, ведётся на дальность, не превышающую 10 м. Причём оперативники (в частности, полицейские) крайне редко ведут огонь по злоумышленникам, снабжённым бронежилетами. В таких условиях показатели дальности, кучности и точности стрельбы критического значения не имеют.

Дмитрий Литовкин также придерживается мнения о том, что достойную и недорогую замену ПМ найти крайне сложно. В то же время он полагает, что в России назрела необходимость создания более технологичного индивидуального оружия, чем пистолет Макарова.