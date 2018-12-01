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На уровне хайли лайкли: в Лондоне заявили о недостаточном знании русского языка сотрудниками британского МИД

01 декабря 2018, 09:54  •  158 • В мире
В Великобритании заявили о «тревожно низком» уровне подготовки сотрудников Министерства иностранных дел в сфере изучения русского языка. Об этом говорится в докладе комитета палаты общин по международным делам, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, Лондон связывает появившиеся проблемы с высылкой британских дипломатов Москвой, из-за чего сотрудники Форин Офис лишились возможности «на личном опыте получать новые знания о России». А потому в палате общин призывают «нивелировать негативные последствия» такого шага и укреплять знания русского языка сотрудниками британского внешнеполитического ведомства. Эксперты отмечают, что Лондон столкнулся с последствиями своей антироссийской политики.
 
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне © Алекс Макнотон
 

В комитете палаты общин по международным делам заявили о низком уровне знания русского языка у сотрудников Форин Офис. Кроме того, как указывается в докладе, по мнению Британии, высылка Россией британских дипломатов могла стать одной из причин таких показателей.

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый в сфере изучения русского языка с 2016 года, но отмечаем, что общая языковая подготовка остаётся тревожно низкой. Кроме того, мы отмечаем, что потенциальным побочным результатом выдворения Москвой британских дипломатов является возникновение у сотрудников Министерства иностранных дел и по делам Содружества (МИДДС) сложностей с тем, чтобы на личном опыте получать новые знания о России», — говорится в документе комитета палаты общин.

Согласно докладу, в британском министерстве уже работают над «повышением квалификации персонала», специализирующегося на России. Так, отмечается, что с 2016-го число сотрудников, владеющих русским, увеличилось на треть, а курс по изучению языка расширился с 10 до 14 месяцев.

Однако в документе подчёркивается, что число таких сотрудников и уровень их владения языком по-прежнему остаются низкими. Как полагают в палате общин, Форин Офису необходимо «нивелировать негативные последствия» высылки британских дипломатов, а также увеличить количество специалистов, владеющих русским языком.

«В ответе на этот отчёт МИДДС должно изложить свои планы относительно того, как нивелировать негативные последствия выдворения британских дипломатов для качества знаний о России и уровня владения русским языком у сотрудников ведомства. В МИДДС также должны подтвердить, что к 2020 году число сотрудников на соответствующих должностях, владеющих русским языком на необходимом уровне, достигнет заявленного целевого показателя в 80%», — подчёркивается в докладе комитета палаты общин по международным делам.

В марте этого года Москва огласила список мер, принятых в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с делом об отравлении Скрипалей. Так, 23 сотрудника дипучреждений Великобритании были объявлены персонами нон грата, также Россия отозвала согласие на открытие нового британского консульства в Санкт-Петербурге.

В российском МИД подчеркнули, что эти действия стали ответом на бездоказательные обвинения Лондона в адрес Москвы. Кроме того, эта мера полностью симметрична действиям Британии, которая объявила о высылке ровно такого же числа российских дипломатов.

В какой-то момент самому Лондону было выгодно выслать российских дипломатов, однако после ответного шага Москвы в Британии столкнулись с последствиями своего решения, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Палата общин является своего рода контрольным органом, имеющим полномочия задавать вопросы органам исполнительной власти. В данном случае они показывают, что высылка российских дипломатов Британией, с одной стороны, помогла в какой-то момент Терезе Мэй набрать определённые политические очки и запустить очередной виток антироссийской кампании, а с другой — при нынешней ситуации подобного рода шаг противоречит интересам Великобритании, потому что чем меньше дипломатическая коммуникация между Москвой и Лондоном, тем больше нагрузка на тех ответственных исполнителей, которые ещё остались», — подчеркнул эксперт. 

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По его словам, Британии сейчас особенно необходимы специалисты, занимающиеся Россией профессионально, в связи с геополитической значимостью РФ. 

«Великобритания, несмотря на все свои антироссийские шаги и в целом русофобскую политику, отдаёт себе отчёт в том, что Россия является одним из главных центров мировой политики. Естественно, чтобы понимать культурное, политическое и информационное поле нашей страны, необходимы сотрудники, способные ориентироваться в этом пространстве и докладывать о происходящих событиях в России, причём основываясь на фактах», — добавил эксперт. 

  • Посольство Британии в Москве
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Нехватка в Британии специалистов действительно приводит к плачевным последствиям в отношениях двух стран, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Россия, к сожалению, всё время сталкивается с какими-то заключениями и выводами людей, которые не занимаются на экспертном уровне Россией, но берутся судить о нашей политике. И поэтому если британцы призывают к тому, чтобы изучать русский язык, то я вижу это похвальным, потому что, может быть, сформируется какая-то когорта экспертов по России, которые действительно будут изучать страну и станут стремиться к формированию объективного взгляда, а не подчинённого каким-то политическим задачам», — подчеркнул эксперт. 

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Наращивание экспертных знаний

Между тем, как подчёркивают в комитете палаты общин по международным делам, Форин Офис необходимо повысить квалификацию специалистов не только по России, но и по Китаю.

«В последние месяцы Россия представляет для Великобритании всё более серьёзный вызов, кроме того, растёт геополитическое значение Китая. Наращивание и поддержание уровня экспертных знаний по обеим странам должно стать для Министерства иностранных дел и по делам Содружества приоритетом», — утверждается в докладе. 

Несмотря на уже достигнутые в МИД успехи в изучении китайского языка, в комитете палаты общин отмечают, что Китай не является приоритетным направлением деятельности внешнеполитического ведомства Британии на 2018—2019 годы, что неприемлемо, учитывая «геополитическую важность» Пекина и его роль в мире «в ближайшие годы».

Так, в октябре глава МИД Британии Джереми Хант заявил об опасности развития Китая для системы западной демократии. По словам Ханта, западные демократические ценности «испытывают самую большую угрозу с момента падения Берлинской стены».

  • Министр иностранных дел Британии Джереми Хант
  • Reuters
  • © Henry Nicholls
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В марте же министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему миру».

Как отметил в разговоре с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, Москва и Пекин представляются Британии опасными из-за независимости их взгляда на международную политику. 

«Действительно, Китай и Россия — это страны, которые с точки зрения Великобритании представляют для них проблемы. Они являются сильными государствами и придерживаются других взглядов на международные отношения. Сейчас Британия, как союзник США, столкнулась с различными проблемами, поэтому, видимо, они решили восстанавливать экспертизу по России и Китаю», — подчеркнул эксперт. 

Дипломатические сложности

Кроме того, в палате общин также обеспокоены будущим дипломатических отношений Британии с другими государствами после выхода страны из Евросоюза. В частности, в комитете указывают на необходимость убедиться в том, что британские дипломаты обладают достаточными навыками как для выстраивания отношений с другими странами после брексита, так и для продвижения повестки «глобальной Британии».

Так, в докладе отмечают, что Министерству иностранных дел понадобятся особые экспертные знания для выстраивания торговой политики и отношений со странами Евросоюза.

В рамках ЕС Великобритания так или иначе отдавала важные внешнеполитические решения в руки европейских институтов власти, однако сейчас Лондон столкнётся с необходимостью выстраивать свою внешнюю политику как самостоятельное государство, уточнил Никита Данюк.

«Очень многие решения ЕС прорабатывались в контексте всеобщего европейского консенсуса. После же брексита Великобритания будет поставлена в условия, когда она не сможет использовать мощности аппарата Европейского союза для выстраивания отношений и ей придётся чуть ли не с чистого листа выстраивать коммуникацию со многими странами. Лондон действительно будет вынужден выстраивать отношения со странами ЕС не так, как раньше — в статусе одного из главных членов ЕС, а в статусе отдельного государства», — резюмировал эксперт.

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