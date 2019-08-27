На Урале войска успешно отразили атаки «террористов»

Пока внимание миллионов россиян было приковано к Московскому авиационно-космическому салону, на котором Владимир Путин показывал новую боевую технику президенту Турции Рэджепу Эрдогану, в Центральном военном округе началась «война». А точнее - специальные учения материально-технического обеспечения под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях будут задействованы силы и средства не только Центрального, но и частично - Западного, Южного и Восточного военных округов, а также тыловые подразделения воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

Великое множество труднейших учебно-боевых задач решал личный состав в ходе учений: восстанавливал разрушенное «противником» железнодорожное полотно под Екатеринбургом, гасил цистерну с горючим, которую подожгли «диверсанты», отражал их нападение, срочно погружал танковый батальон на железнодорожный транспорт, восстановил более 50 метров рельсо-шпальной решетки.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

Замминистра обороны Булгаков проверял действия сотрудников арсенала при погрузке артиллерийского и ракетного вооружения на железнодорожный состав, автомобильную технику, а также на тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 с применением современных средств автоматизации. Также на территории арсенала военные отработали оборону пункта погрузки от нападения группы «террористов», имеющих на вооружении стрелковое оружие и бронированный "джихадмобиль". При нападении "противнику" удалось поджечь открытую площадку хранения боеприпасов. После отражения атаки к тушению пожара на территории арсенала незамедлительно были привлечены расчеты пожарного поезда, пожарных машин и пожарного танка. В общем, все происходило в условиях, максимально приближенных к реальным. И все задачи были успешно решены.