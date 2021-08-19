На унижающего русских в Казахстане завели дело. По крайней мере, с его слов

Идейный вдохновитель "языковых рейдов" в Казахстане заявил, что в отношении него завели дело, сообщили СМИ.

В своём стриме Куат Ахметов, которому ранее МВД на полвека запретило въезд в Россию, пожаловался подписчикам. Как передаёт телеграм-канал Readovka, он рассказал аудитории, что его держали на допросах.

Со слов блогера, на него завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни по статье 174 УК Казахстана. Однако официально пока эта информация не подтверждена.

Напомним, что ранее Казахстан посетил с визитом премьер России Михаил Мишустин. Во время визита в Нур-Султан премьер посоветовал казахам бережно относиться к русскому языку.

Ранее в рунете возмутились видео, где казахские активисты заставляют местных жителей извиняться за русскую речь.