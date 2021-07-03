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На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
03 июля 2021, 15:30 • 640 • Политика
Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелёва рассекретил новую украинскую разработку - ракетный комплекс, якобы способный уничтожить Крымский мост. Новый ЗРК в компании оценили в $ 40 млн.
Напомним, ранее в украинских СМИ не раз сообщали о создании конструкторами Незалежной новой ракеты, которая якобы способна уничтожить Крымский мост. В качестве таковой даже неоднократно упоминали ракету "Нептун".
И вот теперь портал Defense Express рассекретил, видимо, ту самую разработку. Со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелёва интернет-издание сообщает о том, что на изготовление новейшего украинского ЗРК с дальностью в 100 км понадобится два года и $ 40 млн.
"Комплекс будет чисто украинским, со всеми отечественными составными частями", - уверяет Коростелёв.
По данным издания, новая разработка фактически будет составлена из "уже отработанных решений". Что-то возьмут от радаров НПК "Искра", что-то - от ракет "Ольха" и "Нептун", активные радиолокационные и тепловые головки самонаведения "позаимствуют" от третьего производителя.
Ожидания от новой разработки, которая пока ещё в проекте, довольно оптимистичны: предполагается, что ЗРК сможет поражать цели на расстоянии до сотни километров, дальность обзора составит же в пять раз больше - до 500 км. При этом надеются, что комплекс сможет одновременно обеспечивать сопровождение свыше 500 объектов.
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