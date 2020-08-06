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На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 04:15 • 158 • Политика
В Сети опубликовали детальный план цветной революции в Белоруссии. Организаторы белорусского Майдана собираются вывести на улицы в день голосования десятки тысяч человек.
Белорусский журналист Степан Путило, также известный как NEXTA, опубликовал детальный план цветной революции в Минске. Также в ближайшее время он пообещал выложить инструкции для участников белорусского Майдана.
План состоит из четырёх пунктов. До 20:00 участникам предлагается оставаться возле участков для голосования. После 20:00, когда они официально закроются, собравшимся предлагается требовать открытого подсчёта голосов и публичного обнародования протокола. К 22:00 участники белорусского Майдана должны будут стянуться в центр столицы - к стеле "Минск - город-герой". Если она будет недоступна, у организаторов заготовлено несколько альтернативных вариантов.
Четвёртый и финальный пункт предполагает повторение массовых акций каждый день после выборов вплоть до победы белорусского Майдана.
Фото: скриншот Telegram-канала Майор и Генерал.
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