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На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана

06 августа 2020, 04:15  •  158 • Политика
В Сети опубликовали детальный план цветной революции в Белоруссии. Организаторы белорусского Майдана собираются вывести на улицы в день голосования десятки тысяч человек.
Белорусский журналист Степан Путило, также известный как NEXTA, опубликовал детальный план цветной революции в Минске. Также в ближайшее время он пообещал выложить инструкции для участников белорусского Майдана.
План состоит из четырёх пунктов. До 20:00 участникам предлагается оставаться возле участков для голосования. После 20:00, когда они официально закроются, собравшимся предлагается требовать открытого подсчёта голосов и публичного обнародования протокола. К 22:00 участники белорусского Майдана должны будут стянуться в центр столицы - к стеле "Минск - город-герой". Если она будет недоступна, у организаторов заготовлено несколько альтернативных вариантов.
"На улицы выйдут десятки тысяч людей. Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа", - говорится в Telegram-канале NEXTA.
Четвёртый и финальный пункт предполагает повторение массовых акций каждый день после выборов вплоть до победы белорусского Майдана.
Фото: скриншот Telegram-канала Майор и Генерал.

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