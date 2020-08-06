На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана

Белорусский журналист Степан Путило, также известный как NEXTA, опубликовал детальный план цветной революции в Минске. Также в ближайшее время он пообещал выложить инструкции для участников белорусского Майдана.

План состоит из четырёх пунктов. До 20:00 участникам предлагается оставаться возле участков для голосования. После 20:00, когда они официально закроются, собравшимся предлагается требовать открытого подсчёта голосов и публичного обнародования протокола. К 22:00 участники белорусского Майдана должны будут стянуться в центр столицы - к стеле "Минск - город-герой". Если она будет недоступна, у организаторов заготовлено несколько альтернативных вариантов.

"На улицы выйдут десятки тысяч людей. Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа", - говорится в Telegram-канале NEXTA.

Четвёртый и финальный пункт предполагает повторение массовых акций каждый день после выборов вплоть до победы белорусского Майдана.

Фото: скриншот Telegram-канала Майор и Генерал.