На улицы молдавских городов вышли военные

Президент страны предупредил – карантинные меры будут ужесточаться

Ещё во вторник президент Молдовы Игорь Додон заявил, что населению страны необходимо подготовиться к ужесточению карантинных мер, так как ожидается увеличение количества заражённых коронавирусной инфекцией. Что касается правительства, то оно полностью готово к любым вариантам развития ситуации, успокоил глава государства.

«Мы к этому сценарию готовы. Но нам нужно предпринимать и более жёсткие меры, и я прошу всех отнестись к этому с пониманием. Просим граждан старше 63 лет не выходить на улицу без большой необходимости. Оставайтесь, пожалуйста, дома»,

– призвал Игорь Додон. При этом он отметил, что пенсию будут приносить на дом, а оплата коммунальных услуг откладывается до окончания карантина.

С 25 марта, помимо полиции, за соблюдением всех карантинных ограничений будут следить военные, которые уже приступили к патрулированию улиц не только в столице Молдавии, но и в большинстве городов страны. Бригады полицейских и военных дежурят возле парков, скверов, детских площадок, куда с 25 марта запрещено заходить.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Молдовы Аллы Диакону, гражданам не стоит переживать из-за присутствия на улицах городов военной техники – всего за одну ночь со всей бронетехники, которая вышла патрулировать населённые пункты, сняли пулемёты. Ночью 24 марта бронетехника вошла в город с пулемётами, однако за ночь всё вооружение было снято.

Алла Диакону отметила, что «военные помогут полиции патрулировать общественные места для гарантированного соблюдения социальной дистанции, имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей».

По мнению молдавского политолога Диониса Ченушэ, призвать на помощь армию было вполне здравым решением правительства, так как авторитет армии в стране очень высок. Именно армия сделает решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям более эффективными, отметил политолог.

«Это нормально, когда привлекают армию для соблюдения правопорядка. Считаю, что даже раньше надо было это сделать. Я за сильную руку. И не вижу ничего из ряда вон выходящего привлечь армию. Это всегда происходило во время чрезвычайных ситуаций – наводнения, землетрясения. Люди в форме, как правило, дисциплинируют население. Если надо сидеть дома, значит надо, а не болтаться, где попало. Да, есть свобода, но есть и ситуации, когда надо кого-то принуждать к порядку и к ответственности»,

– прокомментировал ситуацию экс-министр обороны страны Валерий Плешка.

Всего за половину дня 25 марта полиция составила 84 протокола о нарушении режима карантина как физическими, так и юридическими лицами, и это только в столице.