На улицы Минска вышел… "российский спецназ". Истерика польского кукловода переросла в фарс

В Сети протестующих белорусов начинают подначивать заявлениями, будто в подавлении акций принимает участие… "российский спецназ". Эту новость от польского кукловода NEXTA подхватили белорусские телеграм-каналы.

Поводом для истерики координаторов "белорусского майдана" стала амуниция силовиков на одном из видео с места событий. На записи боец в обмундировании вытаскивает из машины одну из протестующих. Блогеры или не признали своих бойцов, поспешив прицепить к протестам Россию, или намеренно устроили в Сети провокацию.

"В подписи говорилось, что силовик принадлежит к российским подразделениям. Однако в такой амуниции сегодня весь день разгуливал белорусский военный спецназ - большое количество военных перебросили в Минск и другие города", - рассказывает телеграм-канал "Подъем".

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев на вбросы о спецназе отреагировал эмоционально: "Российский???"

Он же рассказал, что Nexta в итоге убрал видео с "российскими спецназовцами".

Скриншот Telegram/Plushev/Плющев

Отметим, что вещающий из Польши Telegram-канал NEXTA ранее перешёл к прямой координации протестов по всей Белоруссии, направляя толпу в нужные места. "У милиции не хватает сил на всю страну. Многие сотрудники и командиры в панике", - призывает он белорусов идти под дубинки ОМОНа.