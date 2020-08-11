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На улицы Минска вышел… "российский спецназ". Истерика польского кукловода переросла в фарс

11 августа 2020, 13:30  •  141 • В мире
Протестные акции в Белоруссии теперь уже напрямую координируются польским Telegram-каналом NEXTA. Истерика польского кукловода переросла в фарс, когда он попытался спровоцировать народ заявлением о "российском спецназе" на улицах Минска. Однако вскоре NEXTA удалил этот абсурдный пост.
В Сети протестующих белорусов начинают подначивать заявлениями, будто в подавлении акций принимает участие… "российский спецназ". Эту новость от польского кукловода NEXTA подхватили белорусские телеграм-каналы.
Поводом для истерики координаторов "белорусского майдана" стала амуниция силовиков на одном из видео с места событий. На записи боец в обмундировании вытаскивает из машины одну из протестующих. Блогеры или не признали своих бойцов, поспешив прицепить к протестам Россию, или намеренно устроили в Сети провокацию.
"В подписи говорилось, что силовик принадлежит к российским подразделениям. Однако в такой амуниции сегодня весь день разгуливал белорусский военный спецназ - большое количество военных перебросили в Минск и другие города", - рассказывает телеграм-канал "Подъем".
Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев на вбросы о спецназе отреагировал эмоционально: "Российский???"
Он же рассказал, что Nexta в итоге убрал видео с "российскими спецназовцами".
Скриншот Telegram/Plushev/Плющев
Отметим, что вещающий из Польши Telegram-канал NEXTA ранее перешёл к прямой координации протестов по всей Белоруссии, направляя толпу в нужные места. "У милиции не хватает сил на всю страну. Многие сотрудники и командиры в панике", - призывает он белорусов идти под дубинки ОМОНа.

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