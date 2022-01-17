На улицы казахов вывели пенсионный возраст, детские пособия и платные дороги

Протесты в Казахстане закончились. О политической интриге, стоящей за ними, и её организаторах еще спорят. Но зажжённый кем-то протестный фитиль вряд ли бы распалил массовые бунты, не упади он на сухую солому гражданского недовольства происходящим в стране. Какими противоречиями восопользовались привезённые боевики?

Сюжет: Цветные революции

Как известно, изначально причиной недовольства граждан стало резкое повышения с 1 января цены автомобильного сжиженного газа – она выросла с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). Для казахов это оказалось сильным ударом: на юго-западе страны, где и начались протесты, на газе ездит 80% автомобилей – бензин тамошним жителям просто не по карману. В других регионах этот процент если и меньше, то ненамного – даже в столице приезжие туристы, садясь в такси, обычно сразу открывают окна, ибо газом воняет неимоверно. При этом доходы казахов разительно отличаются от российских. В Нур-Султане средняя зарплата составляет около 120–130 тыс. тенге (20–23 тыс. рублей). Тогда как цены на продукты хоть и ниже, чем в РФ, но всё же не в разы, а стоимость автомобилей, бытовой техники и одежды как раз на российском уровне. Неудивительно, что недавно треть казахстанцев признались: в случае чего им будет не на что купить холодильник или телевизор. А каждый второй житель страны сегодня имеет кредитную карту, фактически живя в долг.

Значительно больше получают работающие в нефтяной отрасли на западе страны – от 200 тыс. тенге и выше. Но нефтяников, во-первых, не так много, во-вторых, тут другая проблема. Столица высасывает все деньги из сырьевых регионов, ничего не давая взамен. В результате если в России по Тюмени или Ханты-Мансийску видно, куда идут деньги, то в Казахстане Актау и Атырау выглядят как после бомбёжки. Знатоки казахских реалий находят этому своё объяснение: запад – это территория проживания так называемого младшего жуза, тогда как во власти находятся представители жуза старшего, из рядов которого вышли Назарбаев и Токаев. Представители младшего жуза в богатой столице стереотипно слывут недалёкими работягами и дремучими селянами. Ну и зачем таким давать деньги, если они всё равно их проедят?

Налог для роскоши

Требование понизить цены на газ не раз озвучивалось в СМИ, зато другие призывы будто нарочно прошли стороной. Среди таких требований, к примеру, прозвучало снижение возраста выхода на пенсию до 58–60 лет, повышение минимальной пенсии и детских пособий, отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта и отмена утилизационного сбора.

Мужчины в Казахстане уже давно выходят на пенсию в 63 года, а для женщин ежегодно возраст выхода на покой увеличивается на полгода. С 1 января он вырос до 60 с половиной лет, а к 2027 году женщины будут также выходить на заслуженный отдых только в 63 года. При этом сама пенсия выглядит подачкой даже по казахстанским меркам. Хотя минтруда и сообщает, что средний размер пенсии составляет около 100 тыс. тенге, это как раз та самая «температура по больнице». В аграрных регионах старики получают куда меньше – минимальная сумма пенсии равняется примерно 40 тыс. тенге (около 6 тыс. руб­лей).

Такой же разговор про детские пособия. Минувшей весной депутат Мажилиса Айжан Скакова публично возмутилась: на пособие неработающей женщине, ухаживающей за ребёнком, в месяц выделяется 16,8 тыс. тенге (2,8 тыс. рублей), а на содержание заключённого – 88,5 тыс. тенге, кто важнее для страны – дети или преступники? Однако в правительстве замотали вопрос.

Платные дороги тоже вспомнили не просто так. Плату за проезд по шоссе в Казахстане активно вводят все последние годы, водителей рассматривают как источник денег. В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития хвалилось, что соберёт с платных трасс около 6 млрд тенге – почти миллиард рублей! При этом в Казахстане на платную основу переводят не просто все основные трассы, часто шлагбаумы и кассы появляются даже на единственных дорогах. Только в конце ноября платными стали ещё семь участков дорог. Стоимость проезда на легковой машине – от 60 тенге (10 рублей) до 440 (75 рублей). Цена вроде бы и невысока, но по местным меркам кусается.

Отдельно стоит сказать про утилизационный сбор, отмены которого также требовали протестующие. Утильсбор на автомобили в Казахстане ввели в 2016 году. Аргументы звучали те же: мол, брошенные старые машины ржавеют на улице и загрязняют природу, потому давайте заранее закладывать в стоимость авто определённую сумму на их разборку. Базовая ставка платежа составила 138 тыс. тенге (около 23 тыс. рублей), а за легковую машину с двухлитровым мотором платить надо уже 1,3 млн тенге (около 238 тыс. рублей). Что сделали импортёры машин? Правильно, подняли цены, переложив расходы на покупателей. И вот ещё какой момент: сбором денег в Казахстане с самого начала занялась частная лавочка под названием «Оператор РОП». Деньги через неё проходили фантастические: за три года организация переварила почти миллиард долларов. При этом приводились свидетельства: дескать, за утилизацию одной автошины «Оператор РОП» берёт 37 тенге, из которых непосредственно на переработку тратится только 3,5, а остальная сумма проводится как «операционные и транспортные расходы». Кстати, помимо автомобилей «Оператор РОП» утилизирует ещё батарейки, бытовую технику, любую упаковку и многое другое. То есть бизнес оказался даже доходнее наркоторговли. И уже почти стал ещё выгоднее – в прошлом году в самый разгар посевной кампании в Казахстане едва не ввели утилизационный сбор на сельхозтехнику, лишь благодаря массовым протестам селян вопрос тогда сняли с повестки. Что же за лоббисты с безграничными возможностями стоят за «Оператором РОП»? Агентство K-News передаёт: судя по всему, настоящим бенефициаром этого бизнеса является младшая дочь елбасы Алия Назарбаева, в карман которой и текли сборы с доброй половины продающихся в стране товаров. После этого вполне резонно выглядит заявление британской The Telegraph, написавшей о том, что Алия Назарбаева вывела из страны 300 млн долларов, купив на них особняк в Лондоне, виллу в Дубае, а также самолёт Challenger Bombardier. Рассказавшее об этом издание The Telegraph ссылается на документы по иску к финансовым консультантам Малику Ишмуратову и Денису Короткову-Когановичу на £165 млн ($233 млн), который Назарбаева подала в Высокий суд Лондона. В иске принцесса обвиняла ответчиков в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью мошенничества, необоснованном обогащении и т.д. Болезнь большинства олиграхов – в новой стране по неопытности случайное богатство с лёгкостью начинают счищать различного рода дельцы. Нажитые тяжёлым трудом деньги опытные бизнесмены в таком количестве редко когда отдают мошенникам. Чего не скажешь о дочери Нурсултана Назарбаева Алие. Кстати, старшей дочери, Дариге, не раз, наоборот, припоминали оборотистость и связь с Великобританией, когда в стране начались беспокойства, на начальных этапах повторяющие западные лекала переворотов.

Свержение отца

После этого становится понятно, почему основным лозунгом протестующих стала кричалка «Шал, кет!» («Дед, уходи!»).

Фраза эта, надо полагать, стала неприятным ударом и для самого Назарбаева. В Казахстане 20 лет гражданам вдалбливали, что всем в жизни они обязаны елбасы. Культ Назарбаева пестовался с детского сада: выпускались пазлы с ликом первого президента, ручки с его автографом, школьников водили в напоминающий храм огромный музей Назарбаева, где каждый эпизод его жизни подавался как событие государственной важности, а 1 декабря отмечался День Первого президента, в который студенты традиционно признавались елбасы в любви.

А теперь вдруг оказалось, что Назарбаев, как говорилось в старом кино, «вовсе не величайший, а просто выдающийся». И те, кто в школах зубрил песни о великом елбасы, теперь не спешат защищать статую отца нации, когда её валят на землю. Что ж, история не раз показывала, что культ личности – это замок на песке. И его пестование приводит только к одному – ограничению в развитии страны и созданию напряжения, которое позже непременно выплёскивается.

Другой вопрос, когда и в какой форме это может произойти. Политолог Артём Лукин объясняет: причина того, что в Казахстане на улицу вышли тысячи, заключается в следующем – медианный возраст населения страны составляет 31 год. То есть казахи – это молодая нация, а молодости свойственны резкие и решительные действия, тогда как зрелые общества предпочитают не пороть горячку, думать о последствиях, надеяться на лучшее и долго запрягать, перед тем как поехать.

Тем временем