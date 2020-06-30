На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру • 164 • Аналитика CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / На Украине уже стало традицией с размахом отмечать годовщины так называемого Акта провозглашения украинской державы от 30 июня 1941 года. Правда, до сих пор эти мероприятия ограничивались в основном тремя областями Галичины. Там давно уже на официальном уровне приняты решения о вывешивании в этот день государственных и бандеровских, красно-черных, знамен на учреждениях городов, проводятся всевозможные акции и торжественные мероприятия, в том числе для школьников. Но в этом году данная традиция перешагнула рубежи Галичины. Теперь и на Юге, а именно в Херсоне, появились билборды, на которых горожан поздравляют с очередной годовщиной бандеровского Акта. Причем поздравляют от имени мэра города Владимира Миколаенко. Чем характерна сия акция — так это откровенностью. На плакатах не стесняются почти открыто демонстрировать нацистскую сущность исторического документа, который пока еще в современных украинских учебниках тщательно цензурируют и редактируют. Дело в том, что упомянутый Акт был провозглашен в только что оккупированном нацистами Львове. Немцы привезли с собой и подготовленных ими же украинских коллаборационистов: в обозах оккупантов приехали батальон Романа Шухевича "Нахтигаль", который сразу приступил к тотальному уничтожении местных евреев, и активисты бандеровской Организации украинских националистов (ОУН)*. Те и поспешили провозгласить "независимую" нацистскую Украину под руководством своего вождя Степана Бандеры. Спешка объяснялась жесткой конкуренцией в среде коллаборационистов — немцы действовали по принципу "Разделяй и властвуй", вскармливая и иную структуру ОУН* под руководством Андрея Мельника. Соответственно, бандеровцы боялись, что их могут опередить, а потому сразу объявили о "незалежности" под фамилией именно своего вождя. Почему же во многих украинских источниках и в современных школьных учебниках, где этому Акту уделяется немало внимания, стыдливо скрывают некоторые его фразы за многоточиями? Да потому что в них сразу же проявляется природа и документа, и тех людей, которых ныне в Киеве безуспешно пытаются представить "участниками антигитлеровской коалиции". Сторонники Бандеры прямо провозгласили в этом Акте: "Восстанавливаемая Украинская держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА творит новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше с СОЮЗНОЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ против московской оккупации за Суверенную Соборную Державу и новый порядок во всем мире". Причем заметьте, слова о Гитлере и союзной немецкой армии выделены особым шрифтом в самом оригинале — так, чтобы уже никто не сомневался, на чьей стороне истории числили себя сами бандеровцы. Вот эти фразы до сих пор и замазывались во время чествования документа и его авторов. Все-таки это расходится с теми байками о борьбе Бандеры против Гитлера — с мифом, который уже несколько лет усиленно пытается насадить Институт национальной памяти Украины. Потому и неудобно было цитировать все целиком. На херсонских же билбордах лишь прикрыли слово "Гитлер" сине-желтой ленточкой, но не постеснялись оставить фразу о национал-социалистическом характере взаимодействия с Германией. Правда, на тамошних остановках появились еще и ситилайты аналогичного содержания, где четко и откровенно приводятся и подобострастные слова о "Вожде Адольфе Гитлере". Это выглядит особо омерзительным, если вспомнить, что еще совсем недавно в том же Херсоне за подписью того же Миколаенко вывешивали плакаты, поздравлявшие горожан с Днем Победы, на которых были тщательно вымараны звезды на пилотках советских солдат. То есть в прославлении национал-социализма и Гитлера в Акте 1941 года создатели этой наглядной агитации не видят ничего зазорного, а форма Воина-освободителя у них подпадает под закон о декоммунизации. И это притом, что запрет на коммунистическую и нацистскую идеологию и символику предусмотрен одним и тем же украинским законом. Характерно, что упомянутые билборды в Херсоне появились буквально за день до приезда туда президента Украины Владимира Зеленского. И, похоже, они его совершенно не смутили. Мало того, он посетил тамошнюю синагогу, которую в этом году в ночь на 20 апреля (аккурат на день рождения кумира бандеровцев Гитлера) пытались поджечь, и гордо похвастался: "В Украине уровень антисемитизма очень низкий". Видимо, и сам факт поджога древней синагоги, и появление билбордов с панегириками Гитлеру и национал-социализму Зеленский к фактам антисемитизма не отнес. А ведь мог бы вспомнить, что творили прославляемые ныне "герои" в тот самый день, когда подчиненные Бандеры провозглашали свою клятву на верность нацистскому фюреру. За несколько дней до этого Ярослав Стецько (собственно, автор сего документа) отчитывался лидеру ОУН*: "Создаем милицию, которая поможет жидов устранять и охранять население". Соответственно, первое, чем занялась эта бандеровская "милиция", придя во Львов, — это массовым истреблением еврейского населения города. Сохранилось немало страшных фотографий того злодеяния, которое устроили толпы украинских националистов в оккупированном городе. Сторонники ОУН* и не скрывали своих преступлений, они ими гордились, радостно позировали перед камерами на фоне своих жертв. Эти фото более чем наглядно опровергают миф, который пытаются навязать современные пробандеровские псевдоисторики: мол, евреев Львова истребляли сами немцы. Как раз немецкие военные были шокированы масштабом избиений и массовых убийств, творимых открыто, прямо на улицах Львова. На некоторых фотографиях видны палачи в украинских вышиванках — уж тех не выдать ни за немцев, ни даже за поляков. Вопрос: знает ли обо всех этих зверствах Зеленский? Ничего у него не сжимается ли в груди, когда он гуляет по городу, где висят билборды, прославляющие страшные события 30 июня 1941 года? Теперь он заявляет о Бандере: "Для части украинцев он герой — и это классно". И, проезжая по проспекту Степана Бандеры, ведущему в направлении к киевскому кладбищу Бабий Яр, где похоронены тысячи евреев, истребленных нацистами и украинскими коллаборационистами, наверняка не видит в этом никакой двойственности. Он ведь заявил в своем новогоднем обращении, которое почему-то вызвало восторг и у российских либералов: "Не важно, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована". То есть заасфальтируй дорогу, поставь фонари — и можешь называть ее даже улицей Гитлера. А под прикрытием этих как бы миролюбивых, как бы "объединяющих" заявлений и дальше будут замазывать на плакатах красные звездочки на пилотках истинных героев и одновременно вывешивать лозунги, прославляющие украинский коллаборационизм, а затем (что логично следует из этого) — и нацизм, и Гитлера, и человеконенавистнические идеи, которые проповедовали бандеровские "герои Украины". Что, собственно, и проявилось на херсонских билбордах во время визита туда Зеленского. Украина уже прошла предательский путь от отрицания подвига освободителей к героизации своих коллаборационистов. И теперь уверенно следует по пути официального оправдания и нацистских оккупантов, и их идеологии как таковой. Главное при этом — убаюкивать мир словами о том, что на Украине нет антисемитизма, нет бандеровцев и нет возрождения нацизма. Эта функция и отведена действующему президенту. *Экстремистская организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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