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На улицах итальянского города заметили супергероя со щитом "No Green Pass"
30 октября 2021, 00:55 • 72 • В мире
Протесты в портовом Триесте продолжаются уже не первый день. Граждане всячески пытаются привлечь внимание властей к тому, что они не согласны с введёнными "зелёными паспортами".
В итальянском Триесте продолжаются манифестации. Так называемые паспорта здоровья стали обязательными для граждан страны с 15 октября. Это вызвало массовые манифестации.
В Триесте акции протеста начались с местного порта: толпу людей пришлось разгонять из водомётов.
Однако на этой акции сопротивление жителей города не утихло. Журналисты засняли многочисленные демонстрации, проходящие на улицах Триеста. На одной из акций замечен "супергерой". Мужчина в костюме Оптимуса с двумя собачками вместе с толпой катился по асфальту на движущейся платформе под удивлённые взгляды горожан. На щите, закреплённом у героя на спине, говорилось однозначное "No Green Pass".
Ранее в Сети разлетелось видео с итальянским комиссаром полиции, который с криком "я не могу идти против своего народа" отказался разгонять протестующих.
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