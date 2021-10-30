На улицах итальянского города заметили супергероя со щитом "No Green Pass"

Протесты в портовом Триесте продолжаются уже не первый день. Граждане всячески пытаются привлечь внимание властей к тому, что они не согласны с введёнными "зелёными паспортами".

В итальянском Триесте продолжаются манифестации. Так называемые паспорта здоровья стали обязательными для граждан страны с 15 октября. Это вызвало массовые манифестации.

В Триесте акции протеста начались с местного порта: толпу людей пришлось разгонять из водомётов.

Однако на этой акции сопротивление жителей города не утихло. Журналисты засняли многочисленные демонстрации, проходящие на улицах Триеста. На одной из акций замечен "супергерой". Мужчина в костюме Оптимуса с двумя собачками вместе с толпой катился по асфальту на движущейся платформе под удивлённые взгляды горожан. На щите, закреплённом у героя на спине, говорилось однозначное "No Green Pass".

Il "supereroe" No Green Pass: il corteo a Trieste #nogreenpass #covid pic.twitter.com/kXfcqaVBqQ — Local Team (@localteamtv) October 28, 2021

Ранее в Сети разлетелось видео с итальянским комиссаром полиции, который с криком "я не могу идти против своего народа" отказался разгонять протестующих.