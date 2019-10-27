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На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
27 октября 2019, 15:24 • 163 • Украина
Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
© mfa.gov.ua
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
Отмечается, что целью визита делегации является изучение аспектов внедрения закона Украины о госязыке.
По итогам визита эксперты Венецианской комиссии должны подготовить заключение по имплементации украинского закона. Ожидается, что заключение будет принято на пленарном заседании комиссии в декабре.
Ранее в ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств.
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