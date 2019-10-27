На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке

Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Отмечается, что целью визита делегации является изучение аспектов внедрения закона Украины о госязыке.

По итогам визита эксперты Венецианской комиссии должны подготовить заключение по имплементации украинского закона. Ожидается, что заключение будет принято на пленарном заседании комиссии в декабре.

Ранее в ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств.