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На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке

27 октября 2019, 15:24  •  163 • Украина
Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке. 
 
© mfa.gov.ua
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД. 

Отмечается, что целью визита делегации является изучение аспектов внедрения закона Украины о госязыке.

По итогам визита эксперты Венецианской комиссии должны подготовить заключение по имплементации украинского закона. Ожидается, что заключение будет принято на пленарном заседании комиссии в декабре.

Ранее в ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств.

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На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
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