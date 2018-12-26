На Украину за время военного положения не пустили более 1,6 тысячи россиян

После ввода военного положения через госграницу Украины не пропустили более 1,6 тыс. россиян. Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«В целом за время действия военного положения, если брать ещё то, что сейчас возможны ситуации, когда россияне пересекают границу, не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации», — приводит его слова УНН.

По данным Слободяна, на территорию России при этом не пустили 351 украинца.

26 декабря на Украине заканчивается режим военного положения, введённый в десяти областях страны сроком на 30 дней.