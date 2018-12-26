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На Украину за время военного положения не пустили более 1,6 тысячи россиян
26 декабря 2018, 14:39 • 65 • Украина
После ввода военного положения через госграницу Украины не пропустили более 1,6 тыс. россиян. Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
© Государственная пограничная служба Украины
«В целом за время действия военного положения, если брать ещё то, что сейчас возможны ситуации, когда россияне пересекают границу, не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации», — приводит его слова УНН.
По данным Слободяна, на территорию России при этом не пустили 351 украинца.
26 декабря на Украине заканчивается режим военного положения, введённый в десяти областях страны сроком на 30 дней.
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