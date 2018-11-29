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На Украину за сутки не пустили более 30 россиян

29 ноября 2018, 18:54  •  62 • Украина
За минувшие сутки, 28 ноября, во въезде на территорию Украины отказали 33 гражданам России, сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
 
©dpsu.gov.ua
 

«За вчерашний день на Украину не пропустили всего 33 российских гражданина. Подавляющее большинство при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своей поездки на Украину», — сказал Дмеченко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, часть россиян не имела соответствующих документов. Кроме того, среди них были лица, ранее посещавшие Крым.

В ГПСУ отметили, что мероприятия по усилению границы продолжаются.

Ранее сообщалось, что число граждан России, получивших отказ во въезде на Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за день снизилось в четыре раза.

27 ноября посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину.

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