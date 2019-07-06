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На Украину впервые доставлена партия нефти из США
06 июля 2019, 20:09 • 94 • Украина
На Украину доставлена первая в истории партия нефти из США. В настоящее время танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, разгружается в Одесском порту.
©port.odessa.ua
«Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что заход танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырьё планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», — сообщили в администрации порта.
Там отметили, что вслед за первой закупкой должны последовать ещё несколько.
«Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, предполагают эксперты», — добавили в порту.
В марте Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США.
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