На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

Государственная погранслужба Украины сообщила, что в страну вернулись четверо украинских рыбаков, которые были задержаны российскими пограничниками в середине февраля.

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.

В погранслужбе добавили, что тактическая катерная группа морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где сейчас устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков российской стороной.

Отмечается, что каждого из них привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море. На их судно наложили запрет выхода в море на 30 суток.

15 февраля сотрудники крымского погрануправления ФСБ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя украинцами на борту.