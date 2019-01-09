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На Украину с момента прекращения военного положения не пустили около 800 россиян

09 января 2019, 00:39  •  60 • Украина
После завершения действия военного положения на территорию Украины не пустили около 800 россиян, сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.
 
Reuters
 

«С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации», — цитирует УНН Слободяна.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

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