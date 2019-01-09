|
На Украину с момента прекращения военного положения не пустили около 800 россиян
09 января 2019, 00:39 • 60 • Украина
После завершения действия военного положения на территорию Украины не пустили около 800 россиян, сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.
Reuters
«С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации», — цитирует УНН Слободяна.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
06 января 2019, 20:54
|
07 января 2019, 03:24
|
04 января 2019, 06:54
|
03 января 2019, 19:40
|
04 января 2019, 18:09
|
03 января 2019, 20:54
|
08 января 2019, 01:54