Немецкие СМИ раскрыли, какого характера и в каком объёме Германия оказала военную помощь Украине. Счёт одних только патронов идёт на миллионы штук.

Восемь миллионов патронов для пистолетов, сотня пулемётов MG3, а также 1500 зенитных ракет "Стрела" прибыли 25 марта на Украину из Германии. Об этом сообщило немецкое агентство DPA, сославшись на источник в правительственных кругах.

Отмечается, что в зону, где идут бои, привезли 350 тысяч продуктовых пайков, медицинские материалы и полсотни медицинских транспортных средств.

До этого на Украину из Германии было доставлено 500 ракет "Стрела", которые хранились в запасах Национальной народной армии ГДР.

Отметим, зенитно-ракетные комплексы "Стрела" считаются самыми массовыми в мире. Они разработаны в СССР и приняты на вооружение много десятилетий назад.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции России на Украине. Целью стала защита людей, которых киевский режим планомерно уничтожал последние восемь лет. Чтобы прекратить геноцид украинского населения, проводится демилитаризация и денацификация Незалежной. Защитники ДНР и ЛНР действуют при поддержке Вооружённых сил России, освобождая города и сёла. Владимир Путин подчёркивал: речь не идёт об оккупации Украины.