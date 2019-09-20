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На Украину прибыло очередное судно с углём из Колумбии

20 сентября 2019, 16:09  •  140 • Украина
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о прибытии в страну третьего судна с 73 тыс. тонн угля из Колумбии.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Судно с 73 тыс. тонн угля марки Г уже прибыло в порт Южный Одесской области. Новая партия позволит ДТЭК продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом», — указали в энергохолдинге.

Отмечается, что ещё одна партия угля из Колумбии ожидается на следующей неделе, а последнее судно придёт на Украину в октябре.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и требуют выплатить им долги по зарплате. По его словам, к 20 сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам почти достигла отметки в 900 млн гривен.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии. 

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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