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На Украину прибыло очередное судно с углём из Колумбии
20 сентября 2019, 16:09 • 140 • Украина
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о прибытии в страну третьего судна с 73 тыс. тонн угля из Колумбии.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Судно с 73 тыс. тонн угля марки Г уже прибыло в порт Южный Одесской области. Новая партия позволит ДТЭК продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом», — указали в энергохолдинге.
Отмечается, что ещё одна партия угля из Колумбии ожидается на следующей неделе, а последнее судно придёт на Украину в октябре.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и требуют выплатить им долги по зарплате. По его словам, к 20 сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам почти достигла отметки в 900 млн гривен.
12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.
Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.
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