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На Украину прибыли американские сенаторы Джонсон и Мёрфи
05 сентября 2019, 12:09 • 83 • Украина
На Украину с визитом прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи, они проведут ряд встреч с представителями украинской власти. Об этом заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.
@usembassykyiv Twitter
«Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мёрфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнёрству Украины и США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, визит сенаторов начался со встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
В конце августа сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. В посольстве России сказали, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство.
Как отметили в МИД России, политик был внесён в стоп-лист в ответ на включение туда представителей России.
Позднее сенатор Мёрфи также заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.
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