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На Украину прибыли американские сенаторы Джонсон и Мёрфи

05 сентября 2019, 12:09  •  83 • Украина
На Украину с визитом прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи, они проведут ряд встреч с представителями украинской власти. Об этом заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.
 
@usembassykyiv Twitter
 

«Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мёрфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнёрству Украины и США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, визит сенаторов начался со встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

(2/2) Їхній візит розпочався зустріччю з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, під час якої він поділився своїми поглядами шодо антикорупційних реформи в Україні. pic.twitter.com/Phd1bSAacd

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019

В конце августа сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. В посольстве России сказали, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство.

Как отметили в МИД России, политик был внесён в стоп-лист в ответ на включение туда представителей России.

Позднее сенатор Мёрфи также заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.

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