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На Украину прибыл американский спецназ
10 августа 2021, 08:20 • 115 • Украина
Военнослужащие сил специальных операций ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях на территории Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
«В Винницкой области авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды принимают американских коллег. Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами», — говорится в сообщении ведомства.
В командовании Воздушных Сил ВСУ отметили, что основной целью учений является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.
Запланированы тренировки и обмен опытом по тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи в бою, а также по десантированию личного состава и грузов.
«В планах также проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами МС-130 и Ан-26 в воздухе», — уточнили в минобороны.
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